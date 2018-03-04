Электрогазосварщик Юлия: "Профессию выбрала по совету отца"

В спецпроекте "Power Women" сайта "Сегодня" и крупнейшего энергетического холдинга Украины ДТЭК мы рассказываем о том, что нет работы и профессий, которые не подвластны женщинам.

"Power Women" – спецпроект о женщинах, которые благодаря внутренней силе, энергии и харизме управляют миром вокруг себя, меняя его к лучшему. Они красивые, смелые, сильные и не подвластны стереотипам.

От привычных модельных параметров Юлю Нестеренко — молодую маму, воспитывающую трехлетнюю дочь, отличает только миниатюрный рост и умение владеть сложным оборудованием. Четыре года Юля работает на ДТЭК Кураховская ТЭС электрогазосварщиком, заваривая сварочные швы на металле.

Девушка признается, что сварщиком стала по совету отца. Проработав слесарем на энергетическом предприятии, он сказал дочери: "Не бойся меняться! Это может твоя судьба на данном этапе жизни, сварщики на электростанции всегда в почете". Выпускница экономического колледжа по наставлению родителей решила кардинально изменить свою судьбу и поступила в профессиональное училище изучать сварочное дело. Училась в родном городе и там же на Кураховской тепловой электростанции проходила первую производственную практику. "С благодарностью вспоминаю своего первого наставника Валентина Покровского. Слезы и страх при виде сварочного оборудования – все это было в первые дни работы и остается в памяти, как победа над собой", — рассказывает Юля после четырех лет работы электрогазосварщиком на ДТЭК Кураховской ТЭС.

Юля не делит работу на женскую или мужскую: "Для меня нет принципиального разделения, потому, что еще подростком я увлекалась рукопашным боем и занималась в секции наравне с мальчиками. Семь лет тренировок и множество наград с различных соревнований стали неплохой школой для адаптации в мужском коллективе. Хотя помощь от коллег мужчин всегда приятно получать". В семье и среди друзей у Юли не возникает комплекса причастности к "не женской работе". "Дома с дочерью Яночкой я такая же нежная, как и другие мамы. Рабочая профессия этому совсем не помеха, наоборот заставляет больше заботиться о безопасности семьи, учитывая с какими опасными факторами сталкивается электрогазосварщик ", — улыбается Юля.

"Думаю, что женщина сможет выполнить практически любую работу, освоить любую профессию. Но сделает она это по-своему, по-женски, – уверена наша героиня. – Я со своим небольшим ростом отлично справляюсь с работой сварщика, когда надо добраться до металлоконструкций где-нибудь в труднодоступных местах. А вот перемещать тяжелое сварочное оборудование – балластный реостат, предусмотрительно попрошу напарника – мужчину. Профессия сварщика на данном этапе моей жизни — это вызов судьбе и первый шаг на профессиональном пути. Параллельно с работой я учусь в экономическом университете, моя цель – добавить к диплому сварщика с отличием диплом экономиста. Для меня важно нарабатывать опыт и развиваться дальше, а не повышать рутинные нагрузки. Верю, что у меня все получится и будут новые этапы карьеры".

Юля вспоминает, что с детства привыкла видеть в семье заботу и помощь со стороны отца. Поэтому она уверена, что если рядом с женщиной есть настоящий мужчина, он всегда позаботится о своей любимой. Поможет не только тяжелую работу выполнить, но также будет рядом во время приготовления семейных обедов или прогулок с детьми. "Я работаю в коллективе среди пяти женщин-сварщиц, где я по возрасту самая младшая. От коллег-сварщиц с сорокалетним стажем и таким же продолжительным опытом семейной жизни слышу, что в семье работу лучше не делить на мужскую и женскую. В семье все поровну и по взаимному согласию", — делится Юля советами старших.

Сейчас Юле 24 года и она воспитывает трехлетнюю дочь Яну, которой посвящает все свободное время. Не забывает молодая мама о своих юношеских увлечениях, когда занималась в танцевальном коллективе "Любава". Сейчас Юля старается привить любовь к танцам и пластическим занятиям маленькой Яне: "Танцы помогают развивать грацию и поддерживать физическую форму женщинам. Пусть моя Яночка еще совсем маленькая, но нам с ней так весело и приятно кружиться в танце".

В День 8 марта Юля, как многие женщины, мечтает обрести семейное счастье: "Чувства и отношения в семье невозможно ни купить, ни найти на дороге. Поэтому мои мечты такие же нематериальные, как семейное взаимопонимание. Желаю любви всем женщинам, не зависимо чувствуют они себя сильными и уверенными или хотят казаться слабыми и незащищенными. Любите жизнь такой, как она есть!"