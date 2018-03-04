Электрогазосварщик Юлия: "Профессию выбрала по совету отца"

Спецпроект

Сегодня, 09:05

В спецпроекте "Power Women" сайта "Сегодня" и крупнейшего энергетического холдинга Украины ДТЭК мы рассказываем о том, что нет работы и профессий, которые не подвластны женщинам.

Электрогазосварщик Юлия Нестеренко - героиня проекта Power Woman
Электрогазосварщик Юлия Нестеренко - героиня проекта Power Woman

"Power Women" – спецпроект о женщинах, которые благодаря внутренней силе, энергии и харизме управляют миром вокруг себя, меняя его к лучшему. Они красивые, смелые, сильные и не подвластны стереотипам.

От привычных модельных параметров Юлю Нестеренко —  молодую маму, воспитывающую трехлетнюю дочь, отличает только миниатюрный рост и умение владеть сложным оборудованием. Четыре года Юля работает на ДТЭК Кураховская ТЭС  электрогазосварщиком, заваривая сварочные швы на металле.

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Девушка признается, что сварщиком стала по совету отца. Проработав слесарем на энергетическом предприятии, он сказал дочери: "Не бойся меняться! Это может твоя судьба на данном этапе жизни, сварщики на электростанции всегда в почете". Выпускница экономического колледжа по наставлению родителей решила кардинально изменить свою судьбу и  поступила в профессиональное училище изучать сварочное дело. Училась в родном городе и там же на Кураховской тепловой электростанции проходила первую производственную практику. "С благодарностью вспоминаю своего первого наставника Валентина Покровского. Слезы и страх при виде сварочного оборудования – все это было в первые дни работы и остается в памяти, как победа над собой",  — рассказывает  Юля после четырех лет работы электрогазосварщиком на ДТЭК Кураховской ТЭС.

Юля не делит работу на женскую или мужскую: "Для меня нет принципиального разделения, потому, что еще подростком я увлекалась рукопашным боем и занималась в секции наравне с мальчиками. Семь лет тренировок и множество наград с различных соревнований стали неплохой школой для адаптации в мужском коллективе. Хотя помощь от коллег мужчин всегда приятно получать". В семье и среди друзей у Юли не возникает комплекса причастности к "не женской работе". "Дома с дочерью Яночкой я такая же нежная, как и другие мамы. Рабочая профессия этому совсем не помеха, наоборот заставляет больше заботиться о безопасности семьи, учитывая с какими опасными факторами сталкивается электрогазосварщик ", — улыбается Юля.

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"Думаю, что женщина сможет выполнить практически любую работу, освоить любую профессию. Но сделает она это по-своему, по-женски, – уверена наша героиня. – Я со своим небольшим ростом отлично справляюсь с работой сварщика, когда надо добраться до металлоконструкций где-нибудь в труднодоступных местах. А вот перемещать тяжелое сварочное оборудование – балластный реостат, предусмотрительно попрошу напарника – мужчину. Профессия сварщика на данном этапе моей жизни — это вызов судьбе и первый шаг на профессиональном пути. Параллельно с работой я учусь в экономическом университете, моя цель – добавить к диплому сварщика с отличием диплом экономиста. Для меня важно нарабатывать опыт и развиваться дальше, а не повышать рутинные нагрузки. Верю, что у меня все получится и будут новые этапы карьеры".

Юля вспоминает, что с детства привыкла видеть в семье заботу и помощь со стороны отца. Поэтому она уверена, что если рядом с женщиной есть настоящий мужчина, он всегда позаботится о своей любимой. Поможет не только тяжелую работу выполнить, но также будет рядом во время приготовления семейных обедов или прогулок с детьми. "Я работаю в коллективе среди пяти женщин-сварщиц, где я по возрасту самая младшая. От коллег-сварщиц с сорокалетним стажем и таким же продолжительным опытом семейной жизни слышу, что в семье работу лучше не делить на мужскую и женскую. В семье все поровну и по взаимному согласию", — делится Юля советами старших.

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Сейчас Юле 24 года и она воспитывает трехлетнюю  дочь Яну, которой посвящает все свободное время. Не забывает молодая мама о своих юношеских увлечениях, когда занималась в танцевальном коллективе "Любава". Сейчас Юля старается привить любовь к танцам и пластическим занятиям маленькой Яне: "Танцы помогают развивать грацию и поддерживать физическую форму женщинам. Пусть моя Яночка еще совсем маленькая, но нам с ней так весело и приятно кружиться в танце".

В День 8 марта Юля, как многие женщины, мечтает обрести семейное счастье: "Чувства и отношения в семье невозможно ни купить, ни найти на дороге. Поэтому мои мечты такие же нематериальные, как семейное взаимопонимание. Желаю любви всем женщинам, не зависимо чувствуют они себя сильными и уверенными или хотят казаться слабыми и незащищенными. Любите жизнь такой, как она есть!"
8 марта, ДТЭК, Power Woman

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