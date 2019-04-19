Елена Зеленская о личном: Папы на всех не хватает, поэтому я решаю организационные вопросы

Жена Владимира Зеленского рассказала, что они всегда советуются с детьми о важных решениях в жизни

Всегда рядом. Елена еще автор проектов студии «Квартал 95»

В преддверии дебатов нынешнего главы государства Петра Порошенко и его соперника, шоумена Владимира Зеленского на НСК "Олимпийский" и выборов президента Украины "Сегодня" пообщались с женой кандидата в президенты Владимира Зеленского. Кроме политики, Елена рассказала и о личном – как разделены обязанности в семье Зеленских, а также какие традиции соблюдают.

— У вас в семье царит патриархат или матриархат?

— У нас демократия. Конечно, как и во многих семьях, у нас разделены обязанности. Папа больше занимается внешней политикой, мама — внутренней. Поскольку папы на всех не хватает, больше времени с детьми провожу я, поэтому в основном и решаю все организационные вопросы. Иногда сам Владимир не против в чем-то поучаствовать, но я стараюсь освободить его от дополнительных обязанностей. Хотя глобально все крупные решения в жизни нашей семьи мы принимаем, разумеется, вместе. В том числе советуясь с детьми: они же тоже живут в семье и должны быть всем довольны.

Елена также рассказала, как они с семьей проводят отпуск.

— Какие у вас семейные традиции, которых вы придерживаетесь из года в год? Например, обязательный отпуск за границей на день рождения.

— Если у нас появляется возможность куда-то поехать, мы всегда берем с собой детей. И, честно говоря, это не всегда хорошо. Потому что наши отпуска не всегда совпадают со школьными каникулами, и нам приходится отпрашивать Сашу из школы. А все для того, чтобы больше времени провести вместе.

Мы стараемся придерживаться традиции вместе ужинать, но из-за сложных графиков и это не всегда удается. Это самое классное время дня, когда мы можем всей семьей что-то обсудить. Несколько лет подряд нам удавалось совместить зимний отдых и день рождения наших мальчиков (Владимира и сына Кирилла. — Авт.). Это было очень удобно. Ведь в Киеве уже праздновать достаточно затруднительно — столько друзей, знакомых, которых и хочется, и надо пригласить. А когда ты в отъезде, вопрос немного облегчается (смеется).

Полное интервью с женой кандидата в президенты Владимира Зеленского читайте здесь.

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