Эмоциональное насилие на работе: как его распознать и научиться ему противостоять

Агрессивные лидеры используют невербальные методы насилия, потому что вербалика вредит их имиджу

Эмоциональное насилие – это не одноразовый эпизод пренебрежения личностью, а целая система и длительные истории. Очень часто, мы самостоятельно не способны объективно оценить ситуацию и быть целиком уверенным, что это абьюз, но если вас регулярно заставляют чувствовать унижение и пренебрежение, не сомневайтесь – это и есть психологическое насилие, говорит психолог Марина Журбенко.

Марина Журбенко психолог, психотерапевт, транзактный аналитик

Специально для Сегодня.Lifestyle эксперт рассказала, как распознать эмоциональное насилие на работе и научиться ему противостоять.

Главные задачи абьюзера

Подчинить. Унизить. Запугать. Контролировать.

"К сожалению, наши культурные сценарии поощряют такой вид поведения, когда начальник унижает и оскорбляет подчиненного. Но главная проблема состоит в том, что таких людей высоко ценят в компаниях, поскольку зачастую это успешные люди, которых таким поведением поощряют и укрепляют их поведенческие паттерны", – пояснила Марина.

Эксперт отмечает, что это отнюдь не проблемы психики, а сбой системы ценностей агрессора.

"Говорят, что тираны не умеют быть коммуникативно "ласковыми". Как специалист, смею утверждать, что это миф, а тираны и абьюзеры не имеют проблем с коммуникативными навыками. Они с невероятной ловкостью найдут подход к любому существу, если этого захотят! То есть, это банальное отсутствие желания искать подход к человеку статусом ниже", – поясняет психолог.

Как распознать эмоциональное насилие на работе Фото: Pexels

В свою очередь, работник, который стал жертвой агрессора, очень много времени проводит над обдумыванием собственного "неправильного" поведения, что может пагубно отразиться на его эмоциональном и физиологическом здоровье. Но реально, он ни в чем не виноват. Его вина заключается лишь в том, что он ягненок из басни Крылова: "Ты виноват уже тем, что хочется мне кушать".

Агрессивные лидеры используют невербальные методы насилия, потому что вербалика вредит их имиджу.

Поэтому они манипулируют, путают в показаниях и используют разные тактики, чтобы не дать ни единого шанса предугадать следующий ход. Самая опасная игра этих людей заключается в том, что они всегда временно подкармливают свою жертву, чтобы та оставалась рядом. Но все надежды жертвы на хеппи энд и дальнейшее здоровое сотрудничество – тщетны, уверяет Журбенко.

Исследовательницы Лэсли Райт и Марти Сми в своей книге "Corporate Abuse" пишут о том, что это явление имеет много лиц, из которых наиболее очевидны: дискриминация, переработки, домогательства, систематическое унижение, деспотическое манипулирование и контроль, понижение в должности без причины, удержание ресурсов. Трудно различимые формы абьюза: недостаток поддержки, скупость, микроменеджмент, постоянное недопонимание, скрытая повестка, надзор.

Что сделать, чтобы остановить корпоративный абьюз

Молчание – это один из способов поддержки. Задумайтесь, какие ценности вы молчаливо поддерживаете. Возможно, их необходимо прекратить и тактично выразить свое отношение к происходящему.

Называйте вещи своими именами и не оправдывайте агрессора. Прекратите участвовать в обсуждении и слушать интересные истории о моббинге, буллинге, харассменте. Берите инициативу в свои руки. Например, можно устроить небольшой разъяснительный тренинг для коллег о мерах пресечения и профилактике корпоративного абьюза. Не ставайте спасателем из треугольника Карпмана, но оказывайте поддержку коллегам, родственникам, друзьям. Они очень нуждаются в позитивных и открытых поглаживаниях.

Напоминаю, что в здоровой корпоративной культуре, как и во всех здоровых отношениях, нет места насилию! Здесь сотрудники:

заботятся друг о друге;

относятся друг к другу с уважением, благодарностью, доверием и честностью;

избегают обвинений;

прощают ошибки;

вдохновляют друг друга;

занимаются осмысленным делом и подчеркивают это;

предоставляют поддержку друг другу, включая доброту и сочувствие в трудных ситуациях;

заинтересованы и несут ответственность за коллег, как за друзей.

Как распознать эмоциональное насилие на работе Фото: Pixabay

Попытайтесь откровенно поговорить с "зачинщиком" на ранней стадии конфликта. Только будьте осторожны, так как ваше проявление страха или паники может дать обратно пропорциональный эффект.

Главное от чего вы должны избавиться – страх увольнения.

"Поговорите с консультантом на этот счет, он сможет помочь вам обрести равновесие и принять идеальное решение. Ведь вполне возможно, что увольнение принесет вам гораздо больший успех", – советует психолог.

Если ваши руководители или коллеги используют по отношению к вам следующее:

принижают;

критикуют ваши достижения;

заставляют вас чувствовать бессилие или неспособность контролировать ситуацию и принимать решения;

используют словесные издевательства;

саботируют ваши усилия;

используют тактики давления, такие как чувство вины, обвинения, угрозы или бойкот для того, чтобы манипулировать вами;

обманывают вас, скрывают информацию;

ограничивают ваш доступ к важной корреспонденции, связанной с работой, или ваши коммуникации внутри компании;

если вам устанавливаются слишком жесткие сроки и нереальный рабочий график;

вы испытываете чувство страха, когда думаете о работе, чувствуете, что вне зависимости от того, что вы делаете, вы, по мнению руководителя, никогда не делаете ничего правильно, он всегда вами недоволен;

ощущаете, что ходите по лезвию ножа.

То все вышеперечисленное и есть признаки психологического насилия над человеком.

"И запомните главное: эмоциональное насилие может продолжать свое существование ровно столько, сколько ему позволено", – подытожила психолог.

Что важно знать про токсичные отношения – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, какие пять главных ошибок мужчин в отношениях.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться