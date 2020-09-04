Эмоциональное насилие на работе: как его распознать и научиться ему противостоять
Агрессивные лидеры используют невербальные методы насилия, потому что вербалика вредит их имиджу
Эмоциональное насилие – это не одноразовый эпизод пренебрежения личностью, а целая система и длительные истории. Очень часто, мы самостоятельно не способны объективно оценить ситуацию и быть целиком уверенным, что это абьюз, но если вас регулярно заставляют чувствовать унижение и пренебрежение, не сомневайтесь – это и есть психологическое насилие, говорит психолог Марина Журбенко.
Специально для Сегодня.Lifestyle эксперт рассказала, как распознать эмоциональное насилие на работе и научиться ему противостоять.
- Подчинить.
- Унизить.
- Запугать.
- Контролировать.
"К сожалению, наши культурные сценарии поощряют такой вид поведения, когда начальник унижает и оскорбляет подчиненного. Но главная проблема состоит в том, что таких людей высоко ценят в компаниях, поскольку зачастую это успешные люди, которых таким поведением поощряют и укрепляют их поведенческие паттерны", – пояснила Марина.
Эксперт отмечает, что это отнюдь не проблемы психики, а сбой системы ценностей агрессора.
"Говорят, что тираны не умеют быть коммуникативно "ласковыми". Как специалист, смею утверждать, что это миф, а тираны и абьюзеры не имеют проблем с коммуникативными навыками. Они с невероятной ловкостью найдут подход к любому существу, если этого захотят! То есть, это банальное отсутствие желания искать подход к человеку статусом ниже", – поясняет психолог.
В свою очередь, работник, который стал жертвой агрессора, очень много времени проводит над обдумыванием собственного "неправильного" поведения, что может пагубно отразиться на его эмоциональном и физиологическом здоровье. Но реально, он ни в чем не виноват. Его вина заключается лишь в том, что он ягненок из басни Крылова: "Ты виноват уже тем, что хочется мне кушать".
Поэтому они манипулируют, путают в показаниях и используют разные тактики, чтобы не дать ни единого шанса предугадать следующий ход. Самая опасная игра этих людей заключается в том, что они всегда временно подкармливают свою жертву, чтобы та оставалась рядом. Но все надежды жертвы на хеппи энд и дальнейшее здоровое сотрудничество – тщетны, уверяет Журбенко.
Исследовательницы Лэсли Райт и Марти Сми в своей книге "Corporate Abuse" пишут о том, что это явление имеет много лиц, из которых наиболее очевидны: дискриминация, переработки, домогательства, систематическое унижение, деспотическое манипулирование и контроль, понижение в должности без причины, удержание ресурсов. Трудно различимые формы абьюза: недостаток поддержки, скупость, микроменеджмент, постоянное недопонимание, скрытая повестка, надзор.
Молчание – это один из способов поддержки. Задумайтесь, какие ценности вы молчаливо поддерживаете. Возможно, их необходимо прекратить и тактично выразить свое отношение к происходящему.
- Называйте вещи своими именами и не оправдывайте агрессора.
- Прекратите участвовать в обсуждении и слушать интересные истории о моббинге, буллинге, харассменте.
- Берите инициативу в свои руки. Например, можно устроить небольшой разъяснительный тренинг для коллег о мерах пресечения и профилактике корпоративного абьюза.
- Не ставайте спасателем из треугольника Карпмана, но оказывайте поддержку коллегам, родственникам, друзьям. Они очень нуждаются в позитивных и открытых поглаживаниях.
Напоминаю, что в здоровой корпоративной культуре, как и во всех здоровых отношениях, нет места насилию! Здесь сотрудники:
- заботятся друг о друге;
- относятся друг к другу с уважением, благодарностью, доверием и честностью;
- избегают обвинений;
- прощают ошибки;
- вдохновляют друг друга;
- занимаются осмысленным делом и подчеркивают это;
- предоставляют поддержку друг другу, включая доброту и сочувствие в трудных ситуациях;
- заинтересованы и несут ответственность за коллег, как за друзей.
Попытайтесь откровенно поговорить с "зачинщиком" на ранней стадии конфликта. Только будьте осторожны, так как ваше проявление страха или паники может дать обратно пропорциональный эффект.
"Поговорите с консультантом на этот счет, он сможет помочь вам обрести равновесие и принять идеальное решение. Ведь вполне возможно, что увольнение принесет вам гораздо больший успех", – советует психолог.
- принижают;
- критикуют ваши достижения;
- заставляют вас чувствовать бессилие или неспособность контролировать ситуацию и принимать решения;
- используют словесные издевательства;
- саботируют ваши усилия;
- используют тактики давления, такие как чувство вины, обвинения, угрозы или бойкот для того, чтобы манипулировать вами;
- обманывают вас, скрывают информацию;
- ограничивают ваш доступ к важной корреспонденции, связанной с работой, или ваши коммуникации внутри компании;
- если вам устанавливаются слишком жесткие сроки и нереальный рабочий график;
- вы испытываете чувство страха, когда думаете о работе, чувствуете, что вне зависимости от того, что вы делаете, вы, по мнению руководителя, никогда не делаете ничего правильно, он всегда вами недоволен;
- ощущаете, что ходите по лезвию ножа.
То все вышеперечисленное и есть признаки психологического насилия над человеком.
"И запомните главное: эмоциональное насилие может продолжать свое существование ровно столько, сколько ему позволено", – подытожила психолог.
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