Если ваш мужчина – холерик: как правильно себя с ним вести и чего лучше не делать

Самая большая проблема холериков — отсутствие контроля над эмоциями

Если телосложение — это форма тела, которая досталась нам от родителей: рост, длина носа или цвет глаз, то темперамент – такое же "наследство", только в области строения психики. Темперамент дан природой, и его можно лишь корректировать характером, поясняет психолог Александр Шахов. В Instagram он назвал главные признаки мужчины-холерика и правила поведения с ним.

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"Подходов к теории темперамента в психологии много, но мы разберем самую практичную, хотя и несколько упрощенную. Типы темперамента различаются по двум критериям: быстроте протекания эмоциональных реакций и области протекания этих реакций — снаружи или внутри", – пояснил психолог.

Главные характеристики холерика

Его эмоциональные реакции — медленные, протекают снаружи. Притом "медленные" — не значит вялые: просто переключение с эмоции на эмоцию происходит тяжело. Если холерик обижается, то надолго, если злится, то доводит себя до бешенства.

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Холерик "залипает" на эмоциях, ему сложно переключиться, поскольку эмоции сильные, глубокие, ярко выраженные, часто негативные.⠀

Как правильно себя вести с холериком Фото: pexels

"Самая большая проблема холериков — отсутствие контроля над эмоциями. Таким людям стоит учиться сдерживаться, быть гибкими, слушать других, не поддаваться эмоциональным порывам", – пояснил Шахов.

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Мужчины-холерики — активные, харизматичные, эмоциональные, склонные к сильным чувствам и решительным поступкам, опрометчивые, настойчивые (или даже настырные), злопамятные, мстительные. Если они с вами — вы за каменной стеной, если против вас — вам несдобровать.

Как успокоить холерикa

Если холерик разозлился или обиделся, не ждите, что он быстро придет в благодушное настроение, простит вас и заключит в объятия — ему нужно время поворчать, остыть.

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Чего делать не стоит:

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Не упрекайте холерика, что он не принимает извинения немедленно: "Ну я же извинилась! Что ты продолжаешь?!" Помните, холерик не может быстро переключиться. Он как паровоз: для остановки ему требуется время. Вообще не извиняться, а ждать, что он остынет сам — ошибка. Разозленный и отвергнутый холерик накрутит себя еще больше, и будет хуже.

Алгоритм успокоения холерика

Извинились, оставили его в покое, подождали, помирились. Не выясняйте с холериком, кто прав, а кто виноват, пока он на эмоциях. В этот момент он просто не способен на трезвые суждения. Дайте ему успокоиться – тогда он сможет нормально поговорить с вами и признать, если был не прав.

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