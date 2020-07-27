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Если ваш мужчина – холерик: как правильно себя с ним вести и чего лучше не делать

Сегодня, 09:27

Самая большая проблема холериков — отсутствие контроля над эмоциями

Если телосложение — это форма тела, которая досталась нам от родителей: рост, длина носа или цвет глаз, то темперамент – такое же "наследство", только в области строения психики. Темперамент дан природой, и его можно лишь корректировать характером, поясняет психолог Александр Шахов. В Instagram он назвал главные признаки мужчины-холерика и правила поведения с ним.

"Подходов к теории темперамента в психологии много, но мы разберем самую практичную, хотя и несколько упрощенную. Типы темперамента различаются по двум критериям: быстроте протекания эмоциональных реакций и области протекания этих реакций — снаружи или внутри", – пояснил психолог.

Главные характеристики холерика

Его эмоциональные реакции — медленные, протекают снаружи. Притом "медленные" — не значит вялые: просто переключение с эмоции на эмоцию происходит тяжело. Если холерик обижается, то надолго, если злится, то доводит себя до бешенства.

Холерик "залипает" на эмоциях, ему сложно переключиться, поскольку эмоции сильные, глубокие, ярко выраженные, часто негативные.⠀

Как правильно себя вести с холериком
Как правильно себя вести с холериком
Фото: pexels

"Самая большая проблема холериков — отсутствие контроля над эмоциями. Таким людям стоит учиться сдерживаться, быть гибкими, слушать других, не поддаваться эмоциональным порывам", – пояснил Шахов.

Мужчины-холерики — активные, харизматичные, эмоциональные, склонные к сильным чувствам и решительным поступкам, опрометчивые, настойчивые (или даже настырные), злопамятные, мстительные. Если они с вами — вы за каменной стеной, если против вас — вам несдобровать.

Как успокоить холерикa

Если холерик разозлился или обиделся, не ждите, что он быстро придет в благодушное настроение, простит вас и заключит в объятия — ему нужно время поворчать, остыть.

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Чего делать не стоит:

  1. Не упрекайте холерика, что он не принимает извинения немедленно: "Ну я же извинилась! Что ты продолжаешь?!" Помните, холерик не может быстро переключиться. Он как паровоз: для остановки ему требуется время.
  2. Вообще не извиняться, а ждать, что он остынет сам — ошибка. Разозленный и отвергнутый холерик накрутит себя еще больше, и будет хуже.

Алгоритм успокоения холерика

Извинились, оставили его в покое, подождали, помирились. Не выясняйте с холериком, кто прав, а кто виноват, пока он на эмоциях. В этот момент он просто не способен на трезвые суждения. Дайте ему успокоиться – тогда он сможет нормально поговорить с вами и признать, если был не прав.

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Источник: Сегодня
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