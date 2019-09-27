Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Есть ли будущее у ваших отношений: проверьте пять главных факторов на совместимость

Разберитесь, подходите ли вы другу другу еще до начала отношений

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:50
Любите друг друга
Любите друг друга
Фото: Pexels

Знаменитый тезис, что любовь живет три года очень сомнительный и не всегда правдив, ведь на отношения всегда влияет множество факторов. Одним из таких является совместимость партнеров. Вашему вниманию пять важных моментов, которые нужно учитывать в отношениях, чтобы понять, что вы подходите друг другу.

Формула успеха: зодиакальная совместимость – смотрите видео:

1. Наличие интеллекта

Помимо внешности и других поверхностных факторов, важно понимать, интересно ли вам с вашим партнером, есть ли о чем поговорить, умеет ли он поддержать беседу.

Прочные отношения могут существовать тогда, когда оба партнера развиваются одновременно, чтобы не выступать тормозом для другого.

2. Поведение в обществе

Воспитанность и хорошие манеры важны всегда и везде. Когда со своей парой комфортно выходить в люди – это играет только вам на руку и делает вас еще более красивой парой.

3. Темперамент

Вы любите шумную компанию, а ваш партнер – посидеть дома с фильмом, вы обожаете активный отдых в горах, а он тем временем планирует пролежать весь отпуск на пляже под зонтом. Тут важно учитывать ваш темперамент и вашего партнера, иначе будут возникать постоянные конфликты интересов, которые ни к чему хорошему не приведут.

Читайте также:
Значение имени Анна: характер и совместимость

4. Наследственность

Каждый из вас рос в семьях с разным укладом жизни, традициями, понятиями и манерами. Поэтому зачастую такую же модель поведения мы пытаемся принести и в свои отношения. Тут важно обратить внимание на то, как ваш партнер относиться с своим родным и друзьям.

5. Общие цели

Если вы хотите одного и того же, тогда и достичь этого будет проще. Иначе вы будете тянуть канат в разные стороны, не получая того, чего хотите. Помните, что разница в стремлении и развитии разрушают отношения.

Тем временем мы выяснили, может ли мужчина формировать женскую самооценку: ответ психолога.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как правильно выбрать мужчину для счастливого замужества: пять важных факторов Как родители усложняют наши будущие отношения: ответ психолога Щепетильный вопрос: что женщинам категорично нельзя делать для мужчин
женщина отношения мужчина
Реклама

Новости партнеров

Дизайн коридора: 5 простых уловок. Фото
Дизайн коридора: 5 простых уловок. Фото
Лазанья из лаваша. Вкуснее вы в жизни не пробовали
Лазанья из лаваша. Вкуснее вы в жизни не пробовали
Девушка дня. Жена экс-динамовца Артема Кравца. Фото
Девушка дня. Жена экс-динамовца Артема Кравца. Фото
Велосипедистка дня: колумбийка Лаура Серрато Перес
Велосипедистка дня: колумбийка Лаура Серрато Перес

Популярные статьи

Сегодня, 07:24Events

Воздвижение Креста Господня 2019: дата, история, приметы и традиции

Вчера, 15:20Fun

Женщина похудела на 14 кг, отказавшись всего лишь от одного продукта: фото

Вчера, 15:01Стиль

Елена Зеленская VS Мелания Трамп: битва образов первых леди

Вчера, 11:48Travel

Туристы будут в шоке: в Египте вскрыли "проклятые" саркофаги

Вчера, 10:40Шоу-бизнес

К больной Анастасии Заворотнюк в палату привезли годовалую дочь – СМИ

Вчера, 08:22Fun

Илон Маск по-русски дал отпор россиянам: "Язык хорошо подвешен"

25 сентябряFun

Воздвижение Креста Господня 2019: что нельзя делать в этот праздник

25 сентябряШоу-бизнес

"В палате оформляли завещание": последние новости о болезни Анастасии Заворотнюк

25 сентябряШоу-бизнес

Палата на подземном этаже: последние новости о лечении Заворотнюк

24 сентябряПсихология

Щепетильный вопрос: что женщинам категорично нельзя делать для мужчин

24 сентябряШоу-бизнес

"Невыносимо": дочь Анастасии Заворотнюк сделала первое публичное заявление

24 сентябряFun

Мужчина попросил денег на пиво и получил миллион долларов

24 сентябряШоу-бизнес

Год не живут вместе: Яна Соломко развелась с мужем

24 сентябряШоу-бизнес

"Не стоило детей рожать": Волочкова прокомментировала болезнь Заворотнюк

24 сентябряFun

Девушка оскандалилась из-за слишком глубокого декольте на свадьбе: фото

24 сентябряШоу-бизнес

Рак мозга у Анастасии Заворотнюк: что известно сегодня

Новости партнеров

Как сыновья Киркорова и Колдуна, дочь Лорак выглядели на линейке
Как сыновья Киркорова и Колдуна, дочь Лорак выглядели на линейке
Мини-пицца за 30 минут: ребенку в школу и взрослым на работу
Мини-пицца за 30 минут: ребенку в школу и взрослым на работу
Самая вкусная подлива для тефтелей
Самая вкусная подлива для тефтелей
Велосипедистка дня: ультра-трейлраннер из Франции Нини Оливейра
Велосипедистка дня: ультра-трейлраннер из Франции Нини Оливейра
Поразить с первого взгляда: 6 идей для прихожей
Поразить с первого взгляда: 6 идей для прихожей
Пирог с капустой на кефире в духовке
Пирог с капустой на кефире в духовке
Мягкие, пышные пирожки с капустной начинкой
Мягкие, пышные пирожки с капустной начинкой
Как создать идеальную кухню: 7 бонусных советов
Как создать идеальную кухню: 7 бонусных советов