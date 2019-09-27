Есть ли будущее у ваших отношений: проверьте пять главных факторов на совместимость

Разберитесь, подходите ли вы другу другу еще до начала отношений

Любите друг друга Фото: Pexels

Знаменитый тезис, что любовь живет три года очень сомнительный и не всегда правдив, ведь на отношения всегда влияет множество факторов. Одним из таких является совместимость партнеров. Вашему вниманию пять важных моментов, которые нужно учитывать в отношениях, чтобы понять, что вы подходите друг другу.

Формула успеха: зодиакальная совместимость – смотрите видео:

1. Наличие интеллекта

Помимо внешности и других поверхностных факторов, важно понимать, интересно ли вам с вашим партнером, есть ли о чем поговорить, умеет ли он поддержать беседу.

Прочные отношения могут существовать тогда, когда оба партнера развиваются одновременно, чтобы не выступать тормозом для другого.

2. Поведение в обществе

Воспитанность и хорошие манеры важны всегда и везде. Когда со своей парой комфортно выходить в люди – это играет только вам на руку и делает вас еще более красивой парой.

3. Темперамент

Вы любите шумную компанию, а ваш партнер – посидеть дома с фильмом, вы обожаете активный отдых в горах, а он тем временем планирует пролежать весь отпуск на пляже под зонтом. Тут важно учитывать ваш темперамент и вашего партнера, иначе будут возникать постоянные конфликты интересов, которые ни к чему хорошему не приведут.

4. Наследственность

Каждый из вас рос в семьях с разным укладом жизни, традициями, понятиями и манерами. Поэтому зачастую такую же модель поведения мы пытаемся принести и в свои отношения. Тут важно обратить внимание на то, как ваш партнер относиться с своим родным и друзьям.

5. Общие цели

Если вы хотите одного и того же, тогда и достичь этого будет проще. Иначе вы будете тянуть канат в разные стороны, не получая того, чего хотите. Помните, что разница в стремлении и развитии разрушают отношения.

Тем временем мы выяснили, может ли мужчина формировать женскую самооценку: ответ психолога.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.