Есть ли будущее у ваших отношений: проверьте пять главных факторов на совместимость
Разберитесь, подходите ли вы другу другу еще до начала отношений
Знаменитый тезис, что любовь живет три года очень сомнительный и не всегда правдив, ведь на отношения всегда влияет множество факторов. Одним из таких является совместимость партнеров. Вашему вниманию пять важных моментов, которые нужно учитывать в отношениях, чтобы понять, что вы подходите друг другу.
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1. Наличие интеллекта
Помимо внешности и других поверхностных факторов, важно понимать, интересно ли вам с вашим партнером, есть ли о чем поговорить, умеет ли он поддержать беседу.
Прочные отношения могут существовать тогда, когда оба партнера развиваются одновременно, чтобы не выступать тормозом для другого.
2. Поведение в обществе
Воспитанность и хорошие манеры важны всегда и везде. Когда со своей парой комфортно выходить в люди – это играет только вам на руку и делает вас еще более красивой парой.
3. Темперамент
Вы любите шумную компанию, а ваш партнер – посидеть дома с фильмом, вы обожаете активный отдых в горах, а он тем временем планирует пролежать весь отпуск на пляже под зонтом. Тут важно учитывать ваш темперамент и вашего партнера, иначе будут возникать постоянные конфликты интересов, которые ни к чему хорошему не приведут.
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4. Наследственность
Каждый из вас рос в семьях с разным укладом жизни, традициями, понятиями и манерами. Поэтому зачастую такую же модель поведения мы пытаемся принести и в свои отношения. Тут важно обратить внимание на то, как ваш партнер относиться с своим родным и друзьям.
5. Общие цели
Если вы хотите одного и того же, тогда и достичь этого будет проще. Иначе вы будете тянуть канат в разные стороны, не получая того, чего хотите. Помните, что разница в стремлении и развитии разрушают отношения.
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