Эволюция и гендерное неравенство: почему мужчины ориентируются в пространстве лучше женщин

На когнитивные способности человека непременно влияет культура, в которой он живет

Ученые провели масштабный эксперимент. Фото: pixabay

Мужчины лучше ориентируются в пространстве и быстрее находят дорогу к нужной цели, чем женщины. Об этом сообщили ученые из Университетского колледжа Лондона.

Они объясняют это эволюцией и гендерным неравенством. Из-за различий в деятельности в течение веков мозг мужчин и женщин развивался по-разному. Мужчины были добытчиками и должны были искать дорогу чаще, чем женщины, поэтому и сейчас способность мужчин к навигации выражена сильнее, чем у женщин, передает "Новое время".

Прийти к такому выводу ученым помог эксперимент по изучению деменции, который проводился в форме компьютерной игры Sea Hero Quest. Более четырех миллионов участников игры должны были отыскать потерянные воспоминания старого моряка.

При этом в эксперименте участвовали мужчины и женщины разных возрастов и разных регионов проживания. Это дало исследователям возможность оценить, зависит ли умение ориентироваться в пространстве от различных факторов.

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Один из авторов исследования, профессор Хьюго Спирс, отметил, что с возрастом умение ориентироваться в пространстве ухудшается. Также он добавил, что в странах, где уровень гендерного неравенства выше, больше и разрыв между результатами мужчин и женщин. А это значит, что на когнитивные способности человека непременно влияет культура, в которой он живет.

Кроме того, исследование показало, что жители Дании, Финляндии и Норвегии проявляют лучшую способность к ориентации в пространстве. Ученые связывают это с генетикой "викингов", которая досталась жителям этих стран.

Также удалось установить, что в более богатых странах люди обладают лучшим умением ориентироваться на местности.

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