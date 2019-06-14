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Как стать лучшим папой для своего ребенка: 10 советов

День отца в Украине в 2019 году впервые будет отмечаться на официальном уровне

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:03
Как стать лучшим отцом для своего ребенка
Как стать лучшим отцом для своего ребенка
Фото: pexels.com

День отца — это традиционный праздник во многих странах. Впервые его начали отмечать в США еще в 1910 году, учитывая важную роль отца в воспитании детей. В 2019 году в Украине впервые на официальном уровне будут праздновать День отца. Его будут отмечать в третье воскресенье июня. В этом году День отца в Украине припадает на 16 июня. Поэтому мы подготовили для вас подборку советов, как стать лучшим папой для своего ребенка.

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Как стать лучшим отцом для своего ребенка

1. Не идеализируйте ни себя, ни ребенка. Можно не знать разницы между видами детских присыпок и способов пеленания, то при этом быть хорошим и внимательным отцом. Не переживайте, что вы не идеальный отец, главное, что вы вовлечены в жизнь вашего ребенка со самого рождения. Также не расстраивайтесь, если ребенок в своем развитии не напоминает вундеркинда, не сравнивайте его с другими детьми.

2. Заботьтесь о маме ребенка. Разделяйте уход за ребенком по ночам. Дайте ей поспать, приготовьте несложный ужин, чтобы мама вашего ребенка могла отдохнуть.

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3. Проявляйте чувства. Не думайте стереотипно, что проявление эмоций — это женская прерогатива. На самом деле проявления любви необходимо детям любого возраста – от рождения до взрослой жизни. Не скупитесь на объятия, поцелуи. Даже маленький ребенок понимает язык прикосновений, объятий, поцелуев.

4. Учите ребенка чему-нибудь нужному. Маленькие победы очень важны и ребенок будет вами гордится. Например, научите держать зубную щетку и чистить зубы или ездить на велосипеде. Учите детей вместе с женой. Вы и она должны принимать участие в обучении детей необходимым навыкам на равных.

5. Поощряйте успехи. Поощряя маленьких детей за хорошие поступки, вы помогаете им понять, как вы гордитесь ими. Поощрение детей игрушками или развлечениями – это отличный стимул для повторения хороших поступков, но он не должен быть единственным.

Как быть хорошим отцом: полезные советы
Как быть хорошим отцом: полезные советы
Фото: pexels.com

6. Говорите с ребенком. Отвечайте на вопросы ребенка. Не отмахивайтесь от них, подыщите нужные слова и объясните на доступном малышу уровне.

7. Помните, что ребенок — это личность. Воспринимайте его всерьез, советуйтесь по разным вопросам. Покажите, что вы уважаете его выбор даже в маленьком возрасте.

8. Смотрите за мимикой. Научитесь читать невысказанные мысли и чувства ребенка. Следите за его позой, движениями тела и жестами, за тем, как и когда он хмурится, улыбается, поднимает брови, поджимает губы. Прислушивайтесь к голосу, его интонациям и тембру голоса. Так вы больше узнаете из того, как говорит ребенок, чем из того, что он говорит.

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9. Играйте с ребенком. Совместные игры с ребенком — еще один способ наладить контакт. Регулярные игры для ребенка: именно игры дают детям основы жизненного опыта, который потом находит применение в повседневной жизни.

10. Выстраивайте границы. Рядом с отцом маленький ребёнок впервые познаёт границы — собственные и других людей, дозволенного и недозволенного, возможности и способности. Рядом с отцом ребёнок чувствует, как действуют правила.

Напомним, что ранее психолог назвал главное условие, как привлечь отца к уходу за ребенком

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