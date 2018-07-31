Где взрослому человеку найти новых друзей: шесть способов и мест

Похожие интересы являются связующим звеном между самыми разными и непохожими людьми

Путешествия - отличный способ завести себе друга. Фото: pixabay

Дружба, которая зародилась еще в детские годы считается самой крепкой и, как правило, на всю жизнь. Но время идет мы меняемся, люди меняются и связь с некоторыми друзьями обрывается или просто ослабевает в силу различных причин.

Здесь возникает только один выход – искать новых друзей. Как это сделать взрослому человеку – читайте дальше. Вашему вниманию шесть способов и мест.

На работе

Своей работе человек уделяет более 40% времени, проводя с коллегами больше часов, нежели с родной семьей. И, если в коллективе хороший психологический климат, то вполне вероятно, что отношения между сотрудниками могут быть не только профессиональными, но и дружескими. Главное, не путать между собой деловое общение и личное. При соблюдении этого у человека есть много шансов заиметь еще одного друга.

Клубы, а также места, связывающие людей по интересам

Похожие интересы являются связующим звеном между самыми разными и непохожими людьми. Так, молодые мамочки всегда найдут общую тему для разговора. Поэтому игровые площадки или секции, предназначенные для развития дошкольников, будут очень подходящим местом. Найдется, о чем поговорить и рыбакам-любителям, и любителям футбола или кино, любителям тренажерных залов и фитнеса, и новичкам в криптобизнесе. Посещение секций, клубов, мероприятий разного профиля позволят быть ближе к людям с похожими интересами, а это служит сближению людей.

Через интернет и соцсети

Кто-то знакомится и устраивает свою личную жизнь через интернет. Есть люди, которым такая форма знакомств не нравится. В реальности же, в интернет-знакомствах нет ничего плохого. Такой метод хорошо подходит для любителей много и долго писать и стеснительным людям, лишенным уверенности – в переписке они имеют возможность быть более открытыми и откровенными. Можно общаться на форумах или в соцсетях.

Знакомства через общих знакомых

Наверное, это самый простой способ познакомиться с новыми людьми, вас уже что-то, вернее кто-то связывает. Значит, уже есть, о чем поговорить. Главное, не лениться и ходить туда, куда вас приглашают, не сидеть в сторонке, наблюдая как другие знакомятся и общаются, а участвовать в этом. Каждый человек уникален и по-своему интересен.

В путешествиях

Выходя из своей зоны комфорта, многие люди меняются. Путешествия – это отличный способ не только увидеть что-то новое, но и проявить себя, познакомиться в непринужденной обстановке с другими людьми. И не важно, это путешествие в окрестностях города, по стране или заграницу.

Тренинги и семинары

Ваше обучение и саморазвитие никогда не должно заканчиваться. Читайте новые книги, учите иностранные языки, посещайте тренинги и семинары, которые помогут вам стать лучше. Это могут быть психологические тренинги, курсы актерского мастерства или по ораторству, это могут быть йогические или духовные семинары и т.д. На таких мероприятиях собираются те, кому эта тема близка, как и вам, а значит, вас уже что-то объединяет, и вы можете найти нового друга или нескольких.

Способов познакомиться много, и какой бы из них ни был выбран, нужно не забывать – вокруг находятся люди, которые не так давно были детьми, и очень легко умели заводить новых друзей. Поэтому стоит время от времени делать друг к другу навстречу шаги и, возможно, завтра появиться новый друг.

Тем временем психолог пояснил, почему вредно заниматься все время только чем-то "полезным". По словам Михаила Лабковского, можно совершенно спокойно менять род деятельности каждые несколько лет.