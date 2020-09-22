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Гормоны и психологическая травма. ТОП-3 главных причин низкой самооценки

Сегодня, 16:56

Психологические травмы составляют 80-90% всех причин неуверенности в себе

Низкая самооценка и неуверенность негативно влияют не только на отношения с другими людьми, но и на здоровье, карьеру, а также ощущение своей уникальности. Какие существуют главные причины низкой самооценки, знает психолог Александр Шахов и поясняет на своей странице в Instagram их особенности.

Александр Шахов
Александр Шахов
Психолог

Три причины низкой самооценки

1. Генетические

Вам могло не повезти и вы унаследовали тревожную психику. Как наследуются психические заболевания, так наследуется и тревожность. Изучите характер ваших родственников, предков. Если в роду много таких же как вы, гены могут быть причиной.

Что делать? Компенсировать специальными психологическими техниками.

2. Физиологические

Высокий уровень кортизола. Он может быть врожденным или приобретенным. Проверьте свой гормональный фон. Женский гормон эстроген усиливает действие гормона тревожности — кортизола.

Что делать? Гормональная терапия, психотерапия, снижение уровня внешнего стресса, медитативные практики, йога-нидра. ⠀

Три главные причины низкой самооценки
Три главные причины низкой самооценки
Фото: Pixabay

3. Психологические травмы

Они составляют 80-90% всех причин неуверенности. Разделяют два типа таких травм: младенческая травма и травма обесценивания.

  • Младенческая травма

Если мама тревожилась во время беременности, если после родов ей не дали достаточно времени быть с младенцем, если у нее была послеродовая депрессия, если в первый год жизни она не давала ребенку много любви и принятия, детское подсознание работает по заложенному шаблону: я не желанный — мама меня не любит — она меня бросит — я умру — тревога.

  • Травма обесценивания

Она закладывается в возрасте от 2 до 7 лет. Фразы: мы с папой тебя не планировали, папа хотел мальчика, а также безразличие и равнодушие к ребенку, стратегия воспитания "наша дочь будет круглой отличницей", приводит к тому, что ребенок привыкает обесценивать себя, не понимает в чем его ценность как личности, не уверена, что понравится другим людям.

Как повысить самооценку: пять способов

  1. Не сравнивайте себя ни с кем.
  2. Перестаньте критиковать себя.
  3. Обратите внимание на ваше окружение.
  4. Следите за здоровьем.
  5. Визуализируйте свои желания.

Как правильно отдохнуть психологически – смотрите видео:

Ранее мы уже сообщали, как повысить самооценку ребенка: интересный совет психолога.

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Источник: Сегодня
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