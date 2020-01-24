Главное Новолуние 2020 года: какое влияние окажет на людей

Это очень сильный энергетический день, который идеально подходит для загадывания желаний

Главное Новолуние 2020 года произойдет в январе Фото: stocksnap.io

Сегодня, 24 января в 23:44 наступит главное Новолуние 2020 года. Оно пройдет в знаке зодиака Водолея. Это очень сильный энергетический день, который идеально подходит для загадывания желаний и реализации всего задуманного. Как Новолуние повлияет на человека и что важно успеть сделать в этом период, читайте дальше в статье.

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Что важно успеть сделать в Новолуние

Любое ваше начинание лучше приурочить так раз к Новолунию. Это идеальное время для избавления от плохих привычек, а также обретения новых, полезных.

Кроме того, Новолуние – идеальное время, чтобы загадать то, чего вы хотите и создать карту желаний, которая поможет визуализировать все задуманное.

Также в Новолуние наступает хорошее время для анализа своего прошлого, прощения обид и подготовки к новым начинаниям.

Новолуние 24 января 2020, влияние Луны на человека Фото: Pexels

Влияние Новолуния на человека

Как уже было сказано, Новолуние – очень энергетическое время, которое не предполагает какого-то негатива. Но так, как Луна находиться в Водолее, который непредсказуем и неустойчив по своему характеру, то это может привести к хаосу и суматохе.

Новолуние в январе принесет с собой перемены в разных сферах жизни. Астрологи рекомендуют в это время провести самоанализ и стараться обрести внутреннюю гармонию, не поддаваясь стрессу и переживаниям.

Постарайтесь в Новолуние не взваливать на себя непосильные задачи и не давайте волю низменным эмоциям. Иначе есть риск пуститься в выяснение отношений, за чем последует скандал и ссора. А помириться потом будет сложно.

В это Новолуние перестаньте жалеть себя и заставьте жизнь меняться по вашим правилам. Для этого вам нужно понять чего именно вы хотите и двигаться навстречу этим целям уже с четкой стратегией, как можно достичь желаемого.

У Водолеев есть положительные стороны – вера, оптимизм и решительность. А это значит, что сегодня вы можете смело довериться своим инстинктам и постараться максимально быстро подстроиться под меняющиеся условия.

Чтобы не застыть в самоанализе, обязательно займитесь спортом или выйдите прогуляться на свежем воздухе, запишитесь на свои любимые косметические процедуры или идите на массаж.

И помните, что в сегодняшнее Новолуние у вас появится шанс начать все с чистого листа, реализовать свои желания, провести внутренние изменения, а также построить новые планы. Воспользуйтесь возможностями, которые дает вам Новолуние, чтобы поразмышлять над своей жизнью и позволить себе стать собой.

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