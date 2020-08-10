Главные ошибки перед заключением брака: как их избежать

Развод – это отсутствие подготовки к браку

Семейная жизнь – дело не легкое, требующее компромиссов и принятия. Чтобы брак был счастливым и не закончился разводом, адвокат по семейному праву Горбаль Наташа на своей странице в Instagram предостерегла от главных ошибок перед заключением брака.

По словам эксперта, чтобы не совершать ошибок, их нужно знать "в лицо".

Как можно изменить родительский сценарий Фото: pexels

Нежелание задуматься, с какой целью заключается брак. Нежелание задуматься, с какой целью создается семья. Каждый из партнеров думает о своем, и никто не стремится обсудить дальнейшую семейную жизнь. "Слепая" вера исключительно в чувства, полагая, что именно они способны создать прочный фундамент отношений. Нежелание овладеть реальными инструментами, с помощью которых оба в паре могут понять, насколько им стоит заключать брак и смогут ли они вообще создавать что-то общее. Проявление "преступной̆ халатности" по отношению к будущим детям, которая проявляется в нежелании обсуждать все сложные вопросы на эту тему. Тотальная безграмотность о своих правах и обязанностях в браке и семье и нежелание повысить свой уровень знаний в этой сфере.

"Совершая эти ошибки, вы не только прямиком движетесь к разводу, а и к тому, что в буквальном смысле можете остаться без денег и имущества, да еще вынуждены будете вступить в борьбу за ребенка (не всегда, но довольно часто). Я называю все это "отягчающими обстоятельствами"", – пояснила адвокат.

Но самое печальное, по словам эксперта, что совершив ошибку и осознав, что именно вы являетесь ее "автором", у вас возникает щемящее чувство боли.

"Правда, вы никому не хотите в этом признаться. А в последующем совершаете уже все действия именно из этого чувства БОЛИ, что само по себе, ничего хорошего за собой не влечет", – рассказывает Наташа.

По ее словам, печально также и то, что при создании последующих отношений или брака, вы, вроде бы, и не хотите повторять эти ошибки. Но почему-то получается так, что совершаете их с удвоенной силой. И в результате получаете "ответочку" в два раза больнее. И хорошо, если это будет только развод, без "отягчающих обстоятельств". А если весь комплект? Тогда разочарований вам точно не избежать, заверяет эксперт.

Адвокат поясняет, что развод – это отсутствие подготовки к браку.

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