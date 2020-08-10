Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Главные ошибки перед заключением брака: как их избежать

Сегодня, 09:38

Развод – это отсутствие подготовки к браку

Семейная жизнь – дело не легкое, требующее компромиссов и принятия. Чтобы брак был счастливым и не закончился разводом, адвокат по семейному праву Горбаль Наташа на своей странице в Instagram предостерегла от главных ошибок перед заключением брака.

По словам эксперта, чтобы не совершать ошибок, их нужно знать "в лицо".

Как можно изменить родительский сценарий
Как можно изменить родительский сценарий
Фото: pexels

  1. Нежелание задуматься, с какой целью заключается брак.
  2. Нежелание задуматься, с какой целью создается семья.
  3. Каждый из партнеров думает о своем, и никто не стремится обсудить дальнейшую семейную жизнь.
  4. "Слепая" вера исключительно в чувства, полагая, что именно они способны создать прочный фундамент отношений.
  5. Нежелание овладеть реальными инструментами, с помощью которых оба в паре могут понять, насколько им стоит заключать брак и смогут ли они вообще создавать что-то общее.
  6. Проявление "преступной̆ халатности" по отношению к будущим детям, которая проявляется в нежелании обсуждать все сложные вопросы на эту тему.
  7. Тотальная безграмотность о своих правах и обязанностях в браке и семье и нежелание повысить свой уровень знаний в этой сфере.

"Совершая эти ошибки, вы не только прямиком движетесь к разводу, а и к тому, что в буквальном смысле можете остаться без денег и имущества, да еще вынуждены будете вступить в борьбу за ребенка (не всегда, но довольно часто). Я называю все это "отягчающими обстоятельствами"", – пояснила адвокат.

Но самое печальное, по словам эксперта, что совершив ошибку и осознав, что именно вы являетесь ее "автором", у вас возникает щемящее чувство боли.

Читайте также:
Три важные детали, чтобы создать крепкие отношения

"Правда, вы никому не хотите в этом признаться. А в последующем совершаете уже все действия именно из этого чувства БОЛИ, что само по себе, ничего хорошего за собой не влечет", – рассказывает Наташа.

По ее словам, печально также и то, что при создании последующих отношений или брака, вы, вроде бы, и не хотите повторять эти ошибки. Но почему-то получается так, что совершаете их с удвоенной силой. И в результате получаете "ответочку" в два раза больнее. И хорошо, если это будет только развод, без "отягчающих обстоятельств". А если весь комплект? Тогда разочарований вам точно не избежать, заверяет эксперт.

Адвокат поясняет, что развод – это отсутствие подготовки к браку.

Как сохранить страсть в отношениях – смотрите видео:

Ранее мы говорили про 10 способов разрушить отношения.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Меган Фокс призналась в любви новому парню: ее бывший муж отреагировал на это Деми Мур назвала главную причину своих трех неудачных браков Мама на Бали: модель Ольга Нечипоренко рассказала, как живет и воспитывает сына на райском острове Лилия Ребрик поделилась редким фото со своей свекровью
семья развод адвокат
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Бахари похвасталась роскошными формами во время отдыха в Майами
Бахари похвасталась роскошными формами во время отдыха в Майами
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Украинская Джоли похвасталась идеальным телом
Украинская Джоли похвасталась идеальным телом
Блогер рассказала, как позировать, чтобы выглядеть идеально
Блогер рассказала, как позировать, чтобы выглядеть идеально

Популярные статьи

Сегодня, 08:15Fun

Коровы неожиданно ворвались в прямой эфир прогноза погоды: курьезное видео

Вчера, 13:49Шоу-бизнес

"Папа, я тебя люблю": Виктор Павлик показал видео, снятое в последние дни жизни своего сына

Вчера, 08:37Техно

Не НЛО: в небе замечена вереница из 57 новых спутников SpaceX

Вчера, 05:05Fun

9 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 04:31Психология

Гороскоп на неделю 9-15 августа: все знаки зодиака

8 августаШоу-бизнес

В Сети появились архивные фото Виктора Павлика с младшим сыном Павлом

8 августаTravel

Отпуск в Египте после карантина: как теперь выглядит отдых по системе all inclusive

8 августаШоу-бизнес

В семье Каменских и Потапа долгожданное пополнение: видео

8 августаFun

День кошек 2020: как отдыхают на море одесские коты (фото)

8 августаПсихология

Гороскоп на сегодня 8 августа: Овнам не нужно планировать важных дел, а Тельцов ждет замечательный день

7 августаСтиль

Женственность и простота: какая одежда на женщинах нравится мужчинам

7 августаШоу-бизнес

Романтический ужин и эксклюзивное украшение: что принц Гарри подарил Меган Маркл в день ее рождения

7 августаШоу-бизнес

Молодая жена Виктора Павлика отреагировала на новость о смерти его сына

7 августаШоу-бизнес

Родные Софии Ротару поздравили ее с 73-летием: фото

7 августаШоу-бизнес

Софии Ротару – 73: ТОП-10 фото певицы в молодости

7 августаFun

С днем ангела Анны: красивые открытки и поздравления в стихах

Новости партнеров

Трагически оборвалась жизнь юного сына Виктора Павлика
Трагически оборвалась жизнь юного сына Виктора Павлика
Самая красивая легкоатлетка в мини ошеломила длиной ног
Самая красивая легкоатлетка в мини ошеломила длиной ног
Самая красивая девочка в мире показала свое великолепие
Самая красивая девочка в мире показала свое великолепие
Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
Украинская Джоли похвасталась идеальным телом
Украинская Джоли похвасталась идеальным телом
Экс-Nikita в мини-бикини задрала ногу: даже Волочкова позавидует
Экс-Nikita в мини-бикини задрала ногу: даже Волочкова позавидует
Бахари похвасталась роскошными формами во время отдыха в Майами
Бахари похвасталась роскошными формами во время отдыха в Майами
Ратаковски показала свои "сладости" в слишком откровенном ракурсе
Ратаковски показала свои "сладости" в слишком откровенном ракурсе

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять