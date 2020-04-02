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Главные разрушители женственности: 10 важных пунктов

Не забывайте о своих желаниях и потребностях

Варвара Левская
Сегодня, 08:41

Женщина может позволить себе быть разной: сильной, слабой, нежной, ранимой, неприступной и самодостаточной. Но, примеряя все эти роли, не стоит забывать о главном, что дано каждой, – женственности. И это не о юбках и платьях в оборки, а чем-то более глубоком, что дает ощущение женственности каждой представительнице прекрасного пола.

Как не потерять женственность
Как не потерять женственность
Фото: Pexels

Вашему вниманию 10 главных разрушителей женственности, от которых нужно избавиться.

1. Мужские обязанности

Женщина может сколько угодно быть сильной физически, но это не значит, что она должна сама заниматься мужской работой. Закрутить гайки, переставить тяжелую мебель, занести большие сумки – все это мужские обязанности, которые необходимо делегировать именно им.

2. Суета

Если в вашей жизни присутствует суета, значит, в ней нет удовлетворения. Ведь суета создает напряжение не только в теле, а и в голове. В результате чего нервная и гормональная системы женщины страдают.

3. Эмоциональный застой

Если женщина не проявляет свои эмоции, то сама же от этого и страдает. Это, к слову, может стать причиной депрессии. Позвольте себе проявлять любые эмоции – как положительные, так и негативные. Тут необходимо просто научиться их правильно выражать, чтобы не провоцировать вокруг себя ссоры и скандалы.

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4. Не уделяете внимание своей внешности

Ваше тело и ваша внешность – это исключительно ваше дело. Но то, как вы выглядите, очень сильно отображает внутреннее состояние. Часто бывает, что стресс и проблемы в прямом смысле чувствуются всем телом. Следите за тем, чтобы ваше тело было чистым, сильным и красивым, тогда и чувствовать вы себя будете лучше.

5. Нет хобби

Если у женщины нет хобби и такого занятия, которое увлекает ее, – она начинает скучать и увядать. Обзаведитесь своим хобби, которое, может, и не приносит вам денег, но дает эмоциональное удовлетворение.

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6. Конфликты и гнев

Во время любого конфликта женщина становится грубой, особенно, если это происходит с мужчиной. Учитесь справляться со своими эмоциями и правильно управлять своим гневом. Ведь гнев – это обида, осуждение и сквернословие. А все эти проявления отбирают у женщины энергию.

7. Отсутствие подруг

Как бы это не звучало, но женщинам очень нужны подруги. Во время встреч женщины обмениваются эмоциями и энергией, а это очень важно для выражения женственности.

Почему важно следить за внешним видом, даже работая дома
Почему важно следить за внешним видом, даже работая дома
Фото: stocksnap.io

8. Нет личного времени

Когда женщина постоянно что-то делает: на работе, по дому, с детьми и для них, с мужем или для семьи и не находит времени на себя, то только загоняет себя в глухой угол. Так может случиться выгорание и даже накрыть депрессия. Женщине обязательно нужно находить время на себя, свои желания и потребности.

9. Отсутствие полноценного сна

Полноценный сон дает женщине энергию, силы и дарит правильное настроение. Кроме того, он еще и благотворно влияет на внешность.

10. Постоянные жалобы и нытье

Если женщина постоянно чем-то недовольна, она жалуется и ноет, то только попросту тратит свою энергию. Нужно научиться проговаривать свои чувства и просить о помощи, если она необходима. Это лучше, чем искать виноватого и постоянно обижаться на кого-то.

Тем временем мы выяснили, как сохранить психику здоровой и не впасть в депрессию.

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Источник: Сегодня
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