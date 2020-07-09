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Главные страхи каждого знака зодиака

Сегодня, 07:02

Астрологи рассказали, как звезды влияют на людей

Быть бесстрашным хорошо, но это совсем нелегко. И у каждого человека есть свои страхи. Но не стоит забывать и о влиянии звезд на человека, его характер, повадки и даже страхи. Астрологи назвали самый большой страх каждого знака зодиака.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Представители этого знака зодиака очень боятся скатиться с вершины социальной лестницы, на которую они взбирались с большим трудом. Они будут всячески стараться, чтобы не потерять свой статус, власть, деньги, славу, знания и прочее.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Они очень боятся покинуть свою зону комфорта и сделают все, чтобы их жизнь была стабильна и предсказуема. Но это доставляет им одни неприятности. Поэтому Тельцам необходимо учиться приспосабливаться к новым условиям жизни.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

У них есть страх остаться в полном одиночестве, поэтому желание побыть наедине у них появляется не надолго. А вот компанию и дружбу с другими людьми они ценят и берегут. Поэтому они еще и хорошие друзья.

Чего боится каждый знак зодиака
Чего боится каждый знак зодиака
Фото: pexels

Рак (22 июня – 22 июля)

Они боятся потерять близких людей. Поэтому, если у них случается ситуация, когда они теряют человека, то переживают они это сильно долго. С Раками нужно вести себя очень осторожно.

Лев (23 июля – 21 августа)

Представители этого знака зодиака очень сильно боятся быть забытыми. Они хотят купаться во внимании и комплиментах. А если этого внимания нет, то для него это становиться настоящей проблемой.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Они переживают, если становятся бесполезными, и начинают чувствовать себя несчастными. Девы хотят заниматься любимым делом и быть востребованными.

Чего боится каждый знак зодиака
Чего боится каждый знак зодиака
Фото: Pixabay

Весы (24 сентября – 23 октября)

Очень любвеобильные и нежные Весы сильно боятся ненависти. Они дают людям максимальную заботу, а когда перестают получать ее взамен, то впадают в депрессию.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Они очень бояться предательства, ведь так сильно доверяют людям и преданно к ним относятся. Если же предательство было совершено, то назад дороги нет – они вам не простят и не впустят в свою жизнь назад.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

У них есть большой страх потеряться. Это объясняется их большой любовью к путешествиям и желанием покорить мир. Поэтому у Стрельцов часто возникает страх заблудиться и во время путешествия, и в жизни.

Чего боится каждый знак зодиака
Чего боится каждый знак зодиака
Фото: Pixabay

Козерог (23 декабря – 20 января)

Представители этого знака зодиака очень сильно боятся унижения. Они очень чувствительны, поэтому публичное оскорбление может стать для них непоправимым ударом.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Они очень сильно боятся потерять свободу и оказаться запертыми в клетке. Самый большой страх – потерять свою индивидуальность и свободу.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Мягкосердечные Рыбы сильно боятся страданий. Причем не только своих, но и окружающих. Но свои все же переносят хуже, поэтому стараются себя максимально обезопасить.

Какому знаку зодиака что и когда лучше ремонтировать – смотрите видео:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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Источник: Сегодня

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