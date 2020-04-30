Главные возрастные кризисы детей и как с ними справляться: советы психолога родителям

Любая сложная ситуация в нашей дальнейшей жизни – это тот же кризис

Мы очень часто слышим такие слова, как "кризис", "стресс", "истерика" и т.д. И как-то общество стало очень легкомысленно их применять. А ведь эти слова – это серьезный повод задуматься о своем психическом здоровье и начать действовать. Психолог Юлия Чемер объяснила эти понятия и развеять некоторые мифы согласно возрастных кризисов детей.

"Все эти состояния мы встречаем всю свою жизнь в разной степени тяжести и осознания. Поговорим о дошкольном возрасте, научимся с этим жить, приняв с пониманием поведение наших детей и проведем профилактику для взрослой жизни", – начала Юлия.

Развлекайтесь дома с ребенком Фото: freepik.com

Психолог пояснила, что с самого рождения: "стресс" рождения, "кризис" привыкания к состоянию отдельного человека и "истерика", как крик о помощи в сложной ситуации. Так происходит не только в сложные моменты взросления, а такой же алгоритм имеет место быть в период выхода из зоны комфорта в профессиональной деятельности, например.

Рассмотрим основные этапы взросления дошкольника:

1. Кризис рождения

Первые 3 месяца жизни человечек привыкает к новым условиям с минимальным набором навыков и огромным потенциалом инстинктов и темперамента. По праву его считают еще одним триместром беременности. Ребенок учиться дышать иначе, кричать, питаться, чувствовать, слышать. Вследствие этого возникает стресс, который провоцирует истерики, крики, плач. Эти симптомы отличаются от тех же в следующих периодах, ведь на данном этапе – это единственный способ заявить о дискомфорте, помощи и потребности в родительском тепле.

Чем помочь?

Быть рядом и внимательно отслеживать естественные ритмы жизни вашего ребенка. Таким образом, вы будете понимать, что и за чем обычно будет происходить (кушать, спать, туалет, играть). Также любые сбои в привычном ритме вам дают сигнал, что что-то не так, где болит и в чем искать проблему. Наблюдение и быть рядом – вот ключ к спокойному младенчеству.

2. Кризис 1 года

На этом этапе ребенок овладевает своим телом, учится контролировать руки и ноги, начинает ходить, появляются понятные словосочетания и ясные требования желаемого. Первые попытки к самостоятельности. Я бы описала это так: еще чего-то хорошо не умею, но знаю, что могу и хочу пробовать. Результат позитивный настанет, но попыток, слез и неудач тоже будет достаточно. Мир так интересен и все хочется потрогать, понюхать, попробовать на вкус. Помогают базовые инстинкты самосохранения, но четкого понимания "хорошо-плохо" нет!

Чем помочь?

Набраться терпения и максимально обустроить среду для желаемого развития ребенка. С появлением малыша ваш дом не будет таким, как прежде. В этом возрасте маленького человека уже может быть оборудовано личное пространство с 1-2 игрушками, место для еды с личной ложкой и тарелкой. Безопасная среда для исследований окружающего мира. Родителям следует активно комментировать свои действия, называть их ребенку и ждать вербальных требований от малыша.

Как пережить кризис среднего возраста – смотрите видео:

3. Кризис 3 лет

До этого периода человек "видит" себя через родителей. Их реакции на его действия – это базовое восприятие себя в окружающей среде. А в 3 года приходит "Я". Человек постепенно становиться индивидуальностью. Учиться оценивать, отрицать, предлагать, забирать и отдавать. Приходит понимание правил семьи и ощущение границ каждого из окружения. Стремление к самостоятельности подкрепляется темпераментом, который ярче проявляется сейчас. Физически тоже продолжает кардинально меняться.

Чем помочь?

Учимся устанавливать правила семьи. Очень важен режим дня, который вы нарисуете или наклеите на большой плакат вместе с ребенком. Это безопасность для комфортного развития. Не рекомендуется поддерживать истерики, давая то, с чего они начинались. Это шикарный период, чтоб научиться слышать просьбы, формировать свои желания и с достоинством проживать родительское "нет". Взрослые пробуют делать предложения, на которые нельзя ответить "нет":

- Кушать не буду!!!

- Ты будешь суп или картошку? Или – Будешь кушать большой или маленькой ложкой?

4. Кризис 6-7 лет

Пожалуй, самый сложный кризис для человека. Помимо физических (уже не таких активных, как ранее), очень активно включаются базовые психические функции. Память, мышление, воображение, речь и восприятие (как их определил Выготский) не просто развиваются, а переходят на другой уровень. Человек переходит в школьный возраст от образного восприятия мира к словесному его обоснованию. Становиться "взрослым", происходит активная социальная адаптация среди одногодок, которые поддаются уже влиянию чужого мнения. Возможны кривляния, некие проявления агрессии, желание вступить в спор со взрослыми.

Что делать?

Найти авторитет для маленького человека, который будет активно помогать справляться с возрастными трудностями. Любой член семьи – это идеальный наставник в таких случаях. Важно, чтоб ребенок доверял и верил в авторитетность. Родителям важно объяснять все трудные ситуации и дать понять, что они любят ребенка любым! С грязным носом и необдуманным поступком.

"Любая сложная ситуация в нашей дальнейшей жизни – это тот же кризис, но осознанный. Взрослым важно внимательно исследовать эмоции, ритмы жизни свои и своих детей. Побольше вербального общения и жизнь подарит вам самые непредсказуемые позитивные результаты. Терпения вам", – подытожила Юлия.

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