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Гороскоп на 1 августа: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 1 августа для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 06:00
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: pexels.com

Гороскоп на сегодня, 1 августа 2019 года, предусматривает, что не нужно пренебрегать деловыми обязанностями и постарайтесь не попадать под влияние общественного мнения. Занимайтесь решением своих проблем.

Сегодня вы с удивлением для себя обнаружите, что способны справиться с огромным массивом работы. Правда, вашего энтузиазма надолго не хватит. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы хотя бы на чашечку чаю время осталось.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня 1 августа 2019 года для Овнов

В ближайшее время появится шанс начать с нуля новое дело. Если вы решитесь, то смело идите вперед, невзирая на преграды, удача сопутствует храбрым.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня 1 августа 2019 года для Тельцов

Взгляд со стороны вам сегодня не помешает. Возможно, этот человек поможет внести в ваш трудовой процесс необходимые для развития коррективы.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня 1 августа 2019 года для Близнецов

Не пренебрегайте деловыми обязанностями и постарайтесь не попадать под влияние общественного мнения. Занимайтесь решением своих проблем.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня 1 августа 2019 года для Раков

Прислушивайтесь к тому, что вам говорят окружающие. Сегодня в разрешении трудного вопроса вам поможет человек не из ближнего круга общения. 

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня 1 августа 2019 года для Львов

Сегодня вы с удивлением для себя обнаружите, что способны справиться с огромным массивом работы. Правда, вашего энтузиазма надолго не хватит.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня 1 августа 2019 года для Дев

В этот день придется работать не покладая рук. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы хотя бы на чашечку чаю время осталось.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня 1 августа 2019 года для Весов

Оказавшись среди незнакомых людей, вы сумеете покорить всех своей искренностью и безграничным обаянием. Новые знакомства вам пригодятся.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня 1 августа 2019 года для Скорпионов

Что бы ни происходило вокруг — сохраняйте спокойствие и трезвость мысли. Это позволит вам справиться практически с любыми сложностями.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня 1 августа 2019 года для Стрельцов

Ваше будущее зависит от принятых сегодня решений. Поэтому тщательно обдумывайте каждый свой шаг, ведь изменить ситуацию будет не так уж просто.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня 31 июля 2019 года для Козерогов

Отличный день для того, чтобы продемонстрировать окружающим свои таланты. Главное — не переусердствовать, гордыня до добра не доведет.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня 1 августа 2019 года для Водолеев

В любом начатом сегодня деле следует рассчитывать только на себя, а потом уже брать во внимание ту помощь, которую вам смогут оказать компаньоны.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня 1 августа 2019 года для Рыб

Вы ощутите прилив смелости, активности и хорошего настроения. Все это сыграет вам на руку при решении деловых проблем. Вперед, к покорению новых вершин!

Напомним, что ранее мы писали о ретроградном Меркурии в июле 2019

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Источник: Сегодня
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