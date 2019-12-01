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Гороскоп на 1 декабря для всех знаков зодиака: хороший день для начинаний

Астрологический прогноз на 1 декабря для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:31
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Pexels

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 1 декабря 2019 года, для Овна

Хороший день для бизнеса и решения рабочих вопросов. Не суетитесь и не мешкайте, будьте активными и нацеленными на результат. Вас ожидает успех.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня, 1 декабря 2019 года, для Тельца

Можете почувствовать себя уставшим и просто валиться от усталости. Но важно понимать, что это временно и не стоит себя заставлять. Устройте сегодня себе день расслабления и отдыха.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 1 декабря 2019 года, для Близнецов

Ваша активность и целеустремленность сегодня будут вам на руку и вы сможете добиться хороших результатов. Главное – будьте уверенны в себе и не ленитесь.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 1 декабря 2019 года, для Рака

Активный отдых – это то, что вам сегодня просто необходимо. Не ленитесь и проводите весь день на диване, иначе под конец вечера можете почувствовать себя плохо. Помните, движение – это жизнь.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 1 декабря 2019 года, для Льва

Удачный день, чтобы совершать активные действия и достигать хороших результатов. Для этого вам необходимо составить план и двигаться согласно его пунктов.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня, 1 декабря 2019 года, для Девы

Несмотря на то, что началась календарная зима, ваша душа будет требовать любви и романтики. И вы ее получите, главное – не замалчивайте свои желания и говорите о них.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 1 декабря 2019 года, для Весов

Сегодня сможете почувствовать себя настоящей звездой, у которой есть масса поклонников и от которой все хотят что-то получить. Наслаждайтесь вниманием, но будьте бдительны, чтобы не попасть в неприятную историю.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 1 декабря 2019 года, для Скорпиона

Хороший день, чтобы продвинуться выше по карьерной лестнице или заключить хороший договор. Сейчас у вас подъем в бизнесе и финансовом секторе. Не сидите, сложа руки – действуйте.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 1 декабря 2019 года, для Стрельца

Сегодня у вас будет гармоничный день, когда все будет получаться так, как вы того хотите. Вечером побалуйте себя чем-то приятным.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 1 декабря 2019 года, для Козерога

Вас ждут приятные перемены в личной жизни и хорошие новости на работе. Расслабьтесь и получайте удовольствие от жизни.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 1 декабря 2019 года, для Водолея

Благоприятный день, чтобы решить все финансовые вопросы. Отдайте все долги, заплатите по всем счетам и порадуйте себя приятной покупкой.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 1 декабря 2019 года, для Рыб

Сможете добиться отличных результатов, если дадите себе шанс отдохнуть. Наберитесь сил, наполнитесь энергией и сможете выполнить в два раза больше задач, чем до этого. У вас все получиться.

Ранее мы также поделились гороскопом на ноябрь 2019 для всех знаков зодиака.

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Источник: Сегодня
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