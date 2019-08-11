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Гороскоп на 11 августа: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 11 августа для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 06:00

Гороскоп на сегодня, 11 августа 2019 года, предусматривает, что день благоприятный для планирования и оценки собственного положения. Для достижения успеха наметьте приоритеты и действуйте по плану.

Весь день придется посвятить улаживанию домашних дел. Вероятно, вы будете вынуждены изменить первоначальные планы, но это к лучшему.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня 11 августа 2019 года для Овнов

Домашние хлопоты займут значительную часть вашего времени. Звезды рекомендуют избегать расходов, потому что впереди вам предстоят неожиданные траты.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня 11 августа 2019 года для Тельцов

День благоприятный для планирования и оценки собственного положения. Для достижения успеха наметьте приоритеты и действуйте по плану.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня 11 августа 2019 года для Близнецов

Сегодня лучше всего заняться планированием. Практически все, что вы наметите вполне можно будет реализовать в самое ближайшее время.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня 11 августа 2019 года для Раков

Если у вас появится желание с кем-нибудь поделиться впечатлениями или обсудить свои проблемы – сразу откажитесь от этой затеи, она принесет разочарование.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня 11 августа 2019 года для Львов

Не ищите приключений, не ввязывайтесь в авантюры, избегайте физических нагрузок. Нынешний день нужно провести максимально спокойно.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня 11 августа 2019 года для Дев

Весь день придется посвятить улаживанию домашних дел. Вероятно, вы будете вынуждены изменить первоначальные планы, но это к лучшему.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня 11 августа 2019 года для Весов

Хороший день для физических упражнений, начала нового дела, строительства, ремонта. Подумайте чем из перечисленного вы могли бы заняться.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня 11 августа 2019 года для Скорпионов

Будет трудно справиться с текущими делами, поскольку вы слишком устали. Придется мобилизовать все силы для достижения поставленных целей.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня 11 августа 2019 года для Стрельцов

День неблагоприятен для рискованных предприятий.  Лучше проведите его в кругу людей, общество которых вам действительно приятно.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня 11 августа 2019 года для Козерогов

Не стоит закрывать глаза на проблемы. Рано или поздно все равно их придется решать, так займитесь этим сейчас, пока звезды сулят вам успех в любых начинаниях.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня 11 августа 2019 года для Водолеев

Откажитесь от новых знакомств, не проявляйте активности в коммерческих делах, сократите общение с окружающими людьми. Посвятите этот день отдыху.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня 11 августа 2019 года для Рыб

Осмотрительность и осторожность еще никому не помешали. Ожидайте благоприятного момента, вскоре вам представится возможность достичь задуманного.

Напомним, что ранее мы писали о гороскопе на август 2019 для всех знаков зодиака

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Источник: Сегодня
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