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Гороскоп на 11 июля: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 11 июля для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 06:00
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: pexels.com

Гороскоп на сегодня, 11 июля 2019 года, предусматривает, что можно смело начинать новые проекты, а также инвестировать, внедрять новые услуги: сейчас все начинания пойдут на пользу. Сегодня удача повернется к вам лицом — такой шанс упускать нельзя. Есть смысл взяться за дело, которое ранее вам не поддавалось. Сейчас все получится.

Этот день подходит для освоения нового вида деятельности: хобби или спорта, к которому вы давно мечтали приобщиться, но никак не находили возможности. 

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня 11 июля 2019 года для Овнов

Суета и рабочие проблемы съедят все светлое время суток, но открывшееся второе дыхание даст возможность провести вечер в хорошей компании.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня 11 июля 2019 года для Тельцов

Время перемен наступило! Смело начинайте новые проекты, а также инвестируйте, внедряйте новые услуги: сейчас все начинания пойдут на пользу.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня 11 июля 2019 года для Близнецов

Сегодня удача повернется к вам лицом — такой шанс упускать нельзя. Есть смысл взяться за дело, которое ранее вам не поддавалось. Сейчас все получится.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня 11 июля 2019 года для Раков

Не следует слишком серьезно относиться к тому, что происходит вокруг. Повлиять на ситуацию вы не можете, а нервничать напрасно нет смысла.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня 11 июля 2019 года для Львов

Сегодня у вас будет шанс восстановить некогда прерванные связи, о которых вы жалеете. Но первый шаг придется делать именно вам.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня 11 июля 2019 года для Дев

На свою отменную память сегодня не стоит полагаться. Лучше все же записать самые важные моменты, с которыми вам предстоит иметь дело. 

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня 11 июля 2019 года для Весов

Этот день подходит для освоения нового вида деятельности: хобби или спорта, к которому вы давно мечтали приобщиться, но никак не находили возможности. 

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня 11 июля 2019 года для Скорпионов

Чем бы вы ни занимались, старайтесь выкладываться на 100%, только так вы сможете достичь того, к чему стремились. Верьте в себя, вы обязательно справитесь.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня 11 июля 2019 года для Стрельцов

Добро сегодня придется творить исключительно по собственной инициативе и бескорыстно. Не ждите благодарности, позже вам все вернется.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня 11 июля 2019 года для Козерогов

Сегодня возможны конфликты с коллегами по пустяковому поводу. Возьмите себя в руки и постарайтесь не срываться на тех, с кем вам еще работать.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня 11 июля 2019 года для Водолеев

Для того чтобы достичь чего-то большего, вам сейчас придется пожертвовать чем-то малым. Поверьте, вы не будете жалеть о принятом решении. 

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня 11 июля 2019 года для Рыб

Не самое удачное время для философских размышлений. Сейчас нужно действовать, причем быстро, тогда сумеете обойти конкурентов.

Напомним, что ранее мы писали об астрологическом прогнозе для всех знаков зодиака в период ретроградного Меркурия

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Источник: Сегодня
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