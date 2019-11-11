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Гороскоп на 11 ноября: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 11 ноября для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:05

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 11 ноября 2019 года, для Овна

Можете попасть сегодня в странную ситуацию. Сохраняйте спокойствие и гибкость, тогда вы легко и без последствий выйдете из любой ситуации.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня, 11 ноября 2019 года, для Тельца

Вам сегодня будут оказывать различные знаки внимания, делать комплименты и восхищаться вами. Наслаждайтесь этим, только не загордитесь. Отличный период для новых знакомств.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 11 ноября 2019 года, для Близнеца

Займитесь сегодня вашими отношениями, которые стали для вас скучноватыми. Если хотите что-то в них привнести или изменить – скажите об этом вашему любимому человеку, а не затягивайте еще больше этот невыносимый узел.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 11 ноября 2019 года, для Рака

Хороший день, чтобы посвятить его себе. Сделайте приятную процедуру, сходите по магазинам или посетите музей – делайте только то, что приносит вам удовольствие. Это поможет восстановить вам душевный баланс.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 11 ноября 2019 года, для Льва

Проект, которым вы давно занимаетесь принесет вам первые результаты. Это подстегнет вас ускорится и закончить его скорее, чтобы приступить к новым задачам. Будьте внимательны.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня, 11 ноября 2019 года, для Девы

Наберитесь терпения и сил, чтобы побороть все трудности, которые периодически появляются в жизни каждого человека. Будьте внимательны к мелочам, чтобы ничего не упустить.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 11 ноября 2019 года, для Весов

Удачный день для разговора с любимым человеком. Сможете решить все наболевшие вопросы и найти общее решение, которое удовлетворит вас обоих.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 11 ноября 2019 года, для Скорпиона

Сегодня вас ожидает удачный день для вас и вашего партнера. Уделите время друг другу и получите эмоции, как на первом свидании. Сейчас вам это действительно необходимо.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 11 ноября 2019 года, для Стрельца

Ваша интуиция сегодня будет на высоте. Поэтому используйте ее по максимуму как в рабочих делах, так и в любовных.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 11 ноября 2019 года, для Козерога

Чтобы день получился удачным и запоминающимся, придется приложить немного усилий. Поработайте сегодня чуть больше, чтобы получить отменный результат.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 11 ноября 2019 года, для Водолея

Больше двигайтесь и занимайтесь спортом. Это сейчас необходимо вам для того, чтобы потянуть свое здоровье и настроиться на новый этап в своей жизни.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 11 ноября 2019 года, для Рыб

Не будьте сегодня категоричны, ищите компромиссы. Но это не должно идти против ваших намерений и планов – они должны быть в приоритете.

Тем временем мы сообщали уже про гороскоп на ноябрь 2019 для всех знаков зодиака.

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