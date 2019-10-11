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Гороскоп на 11 октября: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 11 октября для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:00

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 11 октября 2019 года, для Овна

Пятница прекрасно подойдет для генеральной уборки – стирка, чистка, разбор гардероба. Не накапливайте лишних вещей и научитесь легко с ними прощаться, тогда и дома находиться вам будет приятнее.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня, 11 октября 2019 года, для Тельца

Сложные проекты и важные дела лучше перенести на другое время. Лучше займитесь завершением старых дел и поддержанием важных контактов.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 11 октября 2019 года, для Близнецов

Непростой день. Командировки и длительные поездки совершайте лучше в другое время. И свидания лучше назначить на другой день, потому что есть риск поругаться из-за ревности или недомолвок.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 11 октября 2019 года, для Рака

Отличный день для всего нового – можно сменить имидж, поменять работу, переехать в другой город. Сегодня все будет складываться отлично, как в личностных отношениях, так и в рабочих вопросах. Воспользуйтесь этим.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 11 октября 2019 года, для Льва

День идеальный для саморазвития и обучения, вам все будет даваться легко. Можно также запланировать походы за покупками – получите массу удовольствия.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня, 11 октября 2019 года, для Девы

Укрепление иммунитета, занятия спортом и косметологические процедуры сегодня будут очень к стати. Сегодняшний день также благоприятный и для медицинских процедур — раны будут быстро затягивать, а операции пройдут без осложнений.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 11 октября 2019 года, для Весов

Пусть ваш день сегодня пройдет без каких-либо планов, ведь есть вероятность, что результат будет для вас неудовлетворительным. Расслабьтесь и попробуйте делать сегодня все по мере поступления задачи.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 11 октября 2019 года, для Скорпиона

Сегодня все ваши дела будут даваться вам легко. Рабочие вопросы закроете без усложнений, а семейные вопросы решаться сами собой. Вечером постарайтесь расслабиться и отдохнуть.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 11 октября 2019 года, для Стрельца

Новые дела, крупные проекты и глобальные сделки сегодня будут иметь успех. Финансовая и рабочая сферы стоят на первом месте. Но не забывайте и о семье – уделите время родственникам.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 11 октября 2019 года, для Козерога

Посвятите сегодняшний день себе: займитесь спортом, приготовьте полезной еды, сделайте полезные процедуры. Читайте, отдыхайте, гуляйте – этот день для этого создан.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 11 октября 2019 года, для Водолея

Старайтесь не начинать сегодня новых проектов, лучше под конец недели закройте все незавершенные задачи. А вечером посвятите день семье – это поможет вам душевно отдохнуть и отлично расслабиться.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 11 октября 2019 года, для Рыб

Давно хотели поменять работу? Сегодня самое время это сделать – поговорите с начальством. Удачный день для денежных операций. Вечер проведите с близкими.

Ранее мы уже писали гороскоп на октябрь 2019 для всех знаков зодиака.

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Источник: Сегодня
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