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Гороскоп на 12 ноября для всех знаков зодиака: для кого день будет удачным

Астрологический прогноз на 12 ноября для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:09

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 12 ноября 2019 года, для Овна

Вас ждет повышение по службе, важно только набраться терпения и не подгонять события. Просто хорошо выполняйте свою работу и вы получите то, что заслуживаете.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня, 12 ноября 2019 года, для Тельца

Обратите внимание на ваше здоровья. Всевозможные косметические процедуры и физические упражнения сегодня будут для вас обязательными в списке необходимых дел. Посвятите день себе.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 12 ноября 2019 года, для Близнецов

Будете сегодня на высоте благодаря своим коммуникативным навыкам. Общайтесь, знакомьтесь, договаривайтесь – сегодня везде будете иметь успех.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 12 ноября 2019 года, для Рака

Удачный период для разговора с начальником – сможете решить давно назревавшие вопросы и даже получить надбавку. Уверенность в себе поможет в любых начинаниях – поработайте над ней.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 12 ноября 2019 года, для Льва

Проведите сегодня расслабленный день. Не перегружайте себя работой и уделите время тому занятию, которое вам нравится. Отдыхайте.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня, 12 ноября 2019 года, для Девы

Сегодня вас будут одолевать разные мысли и порой вводить в заблуждения, поэтому контролируйте свои слова и эмоции. Лучше переспросите у человека что-то, чем сразу начинать обвинять.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 12 ноября 2019 года, для Весов

Спонтанность сегодня – не ваш конек. Лучше двигайтесь строго по плану, чтобы успеть сделать все дела и сделать их качественно.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 12 ноября 2019 года, для Скорпиона

Благоприятный день для любых дел. Захотите сегодня отдохнуть – пожалуйста, начинаете новый проект – все пройдет успешно. Главное не проспите все свои возможности.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 12 ноября 2019 года, для Стрельца

Если у вас сегодня запланированы серьезные переговоры – проведите их лучше в первой половине дня, а вторую оставьте для своих увлечений и хобби. Это позволит вам восстановить силы и энергию.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 12 ноября 2019 года, для Козерога

Рабочая сфера у вас сегодня будет под контролем и вы даже получите положительные отзывы от клиентов. Главное не терять хватку и вы сможете в ближайшее время взять очень выгодный проект.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 12 ноября 2019 года, для Водолея

Сегодня важно уделить пристальное внимание своему здоровью – займитесь спортом и откажитесь от перекусов, заменив их полноценными приемами пищи. Вечер проведи в спокойной обстановке.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 12 ноября 2019 года, для Рыб

Хороший день, чтобы проявить свои чувства. Те, кто в паре может напомнить своему любимому человеку о том, что его любят, а те, кто одинок и все никак не решиться признаться в чувствах – самое время сделать первый шаг. В любом случае вас ожидает успех.

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Источник: Сегодня
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