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Гороскоп на 12 октября: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 12 октября для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:25

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 12 октября 2019 года, для Овна

Сегодня у вас семейный день. Займитесь домашними делами, общайтесь с родственниками, зовите их в гости или отправляйтесь к ним. Благоприятный день для путешествий.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня, 12 октября 2019 года, для Тельца

Не бойтесь спрашивать совет или интересоваться мнением окружающих – сегодня они будут уместны как никогда. Хорошо бы заняться домашними делами и общением с близкими, которых вы давно не видели.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 12 октября 2019 года, для Близнецов

Не занимайтесь сегодня рутинными и рабочими делами – поищите занятие для души. Расслабьтесь и получите удовольствие. Вечер проведите не в шумной компании.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 12 октября 2019 года, для Рака

Удачный день для денежных операций и завершения ваших проектов. Только не перегружайте себя. Вечером лучше отдохнуть с друзьями или дома в спокойной обстановке.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 12 октября 2019 года, для Льва

Работа сегодня дается вам легко, поэтому воспользуйтесь этой возможностью по полной – отдохнете в другой день. Ваша активность и экспрессивность сыграют вам на руку.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня, 12 октября 2019 года, для Девы

Сегодня получите первые результаты вашей работы. Но день лучше провести в отдыхе – гуляйте на воздухе, приготовьте полезный обед, много общайтесь и смейтесь – это поможет подзарядиться энергией.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 12 октября 2019 года, для Весов

Не занимайтесь сегодня делами – лучше остановитесь и поразмышляйте. День созерцания своей жизни. Посвятите время своим близким.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 12 октября 2019 года, для Скорпиона

Сегодня идеальный день для работы – разговор с начальством, коллегами, партнерами – все пройдет на высоте и в вашу пользу. Можете заключить выгодную сделку.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 12 октября 2019 года, для Стрельца

Можете получить сегодня новую высоту в вашей карьере: желанное повышение или руководящую должность. Не забудьте порадовать себя за это, совершив долгожданную покупку или просто расслабиться вечером.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 12 октября 2019 года, для Козерога

Удачный день для образования и обучения. Сможете с легкостью пройти курсы, которые давно откладывали или начать изучать новый язык – все сегодня будет даваться легко. Кроме того, успех вам сегодня принесут мелкие рутинные дела.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 12 октября 2019 года, для Водолея

Сегодня можно отдохнуть и подвести итоги уходящей недели. Можете также составить план на ближайший месяц. А вот выполнение серьезных задач лучше отложить на другое время.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 12 октября 2019 года, для Рыб

Удачный день для решения рабочих вопросов. Также будет успешной работа в коллективе. Вечер посвятите семье и близким – это зарядит вас положительной энергией.

Ранее мы уже писали гороскоп на октябрь 2019 для всех знаков зодиака.

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