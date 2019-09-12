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Гороскоп на 12 сентября: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 12 сентября для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 06:00

Гороскоп на 12 сентября 2019 года советует: 

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 12 сентября 2019 года, для Овнов

Если вы напишете заявление об увольнении — шеф обязательно его подпишет. Но уверены ли вы, что именно это вам сейчас необходимо — подумайте.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня, 12 сентября 2019 года, для Тельцов

У вас будет насыщенной только первая половина дня — придется решать ряд важных вопросов, а после обеда появится шанс перевести дух.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 12 сентября 2019 года, для Близнецов

Если вы жаждете продвинуться по службе — задумайтесь о стратегии. Планы вполне могут воплотиться в жизнь, если вы не будете сидеть сложа руки.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 12 сентября 2019 года, для Раков

Звезды рекомендуют сделать денежный вклад в карьеру. Запишитесь на курсы, с помощью которых достигнете новых профессиональных высот.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 12 сентября 2019 года, для Львов

Сегодня не следует спешить, принимать спонтанные решения и пытаться переделать все дела сразу. Работайте на качество, а не на скорость.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня, 12 сентября 2019 года, для Дев

Торопиться в принятии управленческих решений не стоит, нужно все тщательно обдумать. А действуя нахрапом, вы лишь наживете себе новые проблемы.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 12 сентября 2019 года, для Весов

Похоже, у вас начинается полоса неудач. И в работе, и в личной жизни. Найдите и в этой ситуации положительные стороны, ведь все трудности временны.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 12 сентября 2019 года, для Скорпионов

Не думайте, что ошибки прошлого никак не повлияют на настоящее. Напротив, сегодня вам предстоит улаживать последствия своих оплошностей.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 12 сентября 2019 года, для Стрельцов

Не бойтесь защищать себя и свои права, ни в коем образе не показывайте своих расстроенных чувств или обиды, это только сыграет против вас.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 12 сентября 2019 года, для Козерогов

Будьте поскромнее, нежели обычно, вам не следует особо много выступать, тем более, если обсуждаемая тема не касается лично вас и ваших полномочий.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 12 сентября 2019 года, для Водолеев

Вы отлично все спланировали и теперь у вас появились очень хорошие шансы получить существенный доход от ранее вложенных средств.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 12 сентября 2019 года, для Рыб

Не мешало бы предусмотреть страховочный вариант, так как сегодня партнеры могут подвести вас. Проблемы придется решать мгновенно.

Напомним, что ранее мы писали гороскоп на сентябрь 2019 для знака Дева

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Источник: Сегодня
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