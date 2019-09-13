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Гороскоп на 13 сентября: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 13 сентября для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 06:00
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: pexels.com

Гороскоп на 13 сентября 2019 года советует: не торопитесь сегодня браться за работу с самого утра. Обсудите с коллегами планы, поверьте, сегодня это намного важнее текущей работы.

Спорить с руководством себе дороже. Даже если вы уверены в собственной правоте. Сегодня лучше промолчать и наблюдать за развитием событий со стороны.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 13 сентября 2019 года, для Овнов

Подумайте сегодня о нестандартных путях решения насущных деловых проблем. Чем оригинальнее будет метод, тем больше ваши шансы на успех.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня, 13 сентября 2019 года, для Тельцов

В этот день звезды рекомендуют не увиливать от работы, а выполнить необходимый минимум, после чего со спокойной совестью можете отдохнуть.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 13 сентября 2019 года, для Близнецов

Этот день открывает перед вами неплохие перспективы для выхода в крупный бизнес. Сейчас у вас есть все для того, чтобы добиться поставленной цели.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 13 сентября 2019 года, для Раков

Сегодня придется приложить немало усилий, для того, чтобы реализовать свои планы. Но цель ваша явно стоит того, чтобы выложиться по полной.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 13 сентября 2019 года, для Львов

Небывалая активность и предприимчивость на службе принесут заслуженный успех. Вы сможете стать вдохновителем весьма перспективного проекта.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня, 13 сентября 2019 года, для Дев

Если сегодня вы не перестанете злорадствовать, то вы можете потерять расположение близкого человека. Не создавайте себе проблем на пустом месте.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 13 сентября 2019 года, для Весов

Сегодня вы убедитесь в правильности выбранной дороги. Не сбавляйте обороты, добивайтесь поставленных целей, вы сможете, нужно лишь поверить в себя.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 13 сентября 2019 года, для Скорпионов

Если вы твердо уверены в правильности принимаемого решения и если вы доверяете своей интуиции — не позволяйте никому сбить вас с выбранного пути.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 13 сентября 2019 года, для Стрельцов

Не торопитесь сегодня браться за работу с самого утра. Обсудите с коллегами планы на будущее, поверьте, сегодня это намного важнее текущей работы.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 13 сентября 2019 года, для Козерогов

Спорить с руководством себе дороже. Даже если вы уверены в собственной правоте. Сегодня лучше промолчать и наблюдать за развитием событий со стороны.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 13 сентября 2019 года, для Водолеев

Вы единственный, кому сегодня будет по силам справиться с навалившимся грузом проблем. Покажите все, на что вы способны, шеф оценит ваши старания.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 13 сентября 2019 года, для Рыб

Сегодня звезды рекомендуют творчески подойди к выполнению ваших непосредственных трудовых обязанностей. Результатом вы останетесь довольны.

Напомним, что ранее мы писали гороскоп на сентябрь 2019 для знака Дева

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Источник: Сегодня
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