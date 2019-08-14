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Гороскоп на 14 августа: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 14 августа для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 06:00
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: pexels.com

Гороскоп на сегодня, 14 августа 2019 года, предусматривает, что если сегодня вам предстоит срочно выдвинуть какое-нибудь новое и оригинальное предложение — посоветуйтесь с коллегами, вместе вы добьетесь успеха.

Дружеские отношения в коллективе — залог удачно выполненной работы. Постарайтесь делать перерывы в работе или каким-то образом разнообразить дело, которым вам предстоит заниматься.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня 14 августа 2019 года для Овнов

Если сегодня у вас что-то по работе не получится — не расстраивайтесь. Возможно, вы просто не увидели проблему во всем многообразии ее аспектов. 

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня 14 августа 2019 года для Тельцов

Не самый лучший день для решения проблем, так что вполне разумно было бы отложить все спорные ситуации на более благоприятный период.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня 14 августа 2019 года для Близнецов

Вы можете допустить одну очень существенную ошибку, которая, вероятно, повлечет за собой неприятные последствия. Будьте осторожны.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня 14 августа 2019 года для Раков

Самое время сделать решительный шаг, чтобы ступить на новую дорогу, которая, несомненно, принесет вам гораздо больше выгоды, чем вы ожидаете. 

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня 14 августа 2019 года для Львов

Рутинная работа навевает грусть. Постарайтесь делать перерывы в работе или каким-то образом разнообразить дело, которым вам предстоит заниматься.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня 14 августа 2019 года для Дев

Вы так зациклились на работе, что при малейшем снижении нагрузки кажется, что что-то идет не так. Вам пора в отпуск и чем быстрее, тем лучше. 

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня 14 августа 2019 года для Весов

Сегодня активность в действиях начнет идти на спад. А значит, вы можете спланировать заранее, чем бы вы хотели заняться в выходные.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня 14 августа 2019 года для Скорпионов

Сегодня вы можете получить премию или прибавку к зарплате. Не спешите тратить все до копейки — деньги вам обязательно пригодятся в ближайшее время.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня 14 августа 2019 года для Стрельцов

Дружеские отношения в коллективе — залог удачно выполненной работы. Не дайте шанса коллегам изменить благоприятную атмосферу в худшую сторону.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня 14 августа 2019 года для Козерогов

Если сегодня вам предстоит срочно выдвинуть какое-нибудь новое и оригинальное предложение — посоветуйтесь с коллегами, вместе вы добьетесь успеха.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня 14 августа 2019 года для Водолеев

В этот день уйти с работы вовремя не получится. Поэтому не планируйте на вечер никаких важных дел, вы все равно не успеете до них добраться.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня 14 августа 2019 года для Рыб

Постарайтесь сегодня не уснуть на рабочем месте. Да, вы устали, но это нельзя демонстрировать окружающим, иначе проблем не оберетесь. 

Напомним, что ранее мы писали о гороскопе на август 2019 для всех знаков зодиака

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Источник: Сегодня
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