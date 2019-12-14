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Гороскоп на 14 декабря для всех знаков зодиака: время для отдыха

Астрологический прогноз на 14 декабря для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:21
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Pexels

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 декабря 2019 года, для Овна

Будете иметь успех у противоположного пола. Пока будете в центре внимания, не забудьте о том, что у вас есть, особенно, если вы в отношениях или в браке.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 декабря 2019 года, для Тельца

Для решения рабочих вопросов сегодняшний день идеальный, а вот для выяснения отношений с домочадцами – нет. Наберитесь терпения и используйте на полную свое чувство юмора.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 декабря 2019 года, для Близнецов

Отличный день для новых знакомств и встреч со старыми знакомыми. Настройтесь на приятный день и отличное настроение.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 декабря 2019 года, для Рака

Не пытайтесь переделать сегодня всю работу – все равно не получится, почувствуете только усталость и раздражение. Проведите вечер в семейном кругу – это для вас станет лучшим антистрессом.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 декабря 2019 года, для Льва

Сегодня может произойти конфликт с начальством, который давно уже назревал. Запаситесь терпением, будьте максимально спокойными и управляйте своими эмоциями, чтобы не усугубить ситуацию.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 декабря 2019 года, для Девы

Будете чувствовать себя сегодня самым счастливым человеком на земле. И это прекрасно – просто наслаждайтесь этим состоянием как можно дольше.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 декабря 2019 года, для Весов

Сегодня вам все будет даваться легко и просто – воспользуйтесь этим, чтобы добиться успеха в рабочих делах. Может произойти судьбоносное знакомство.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 декабря 2019 года, для Скорпиона

У Скорпионов сегодня намечается день полон романтики и любви. Расслабьтесь и получайте удовольствие от жизни.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 декабря 2019 года, для Стрельца

Сегодня все вам будет даваться легко, главное не проспать эту супервозможность. Будьте активны и любознательны – это подарит вам новые эмоции и перспективы.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 декабря 2019 года, для Козерога

Энергия будет переполнять вас, а это в свою очередь дает вам возможность провести очень активный день. Но вечером все же стоит отдохнуть со своими близкими людьми.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 декабря 2019 года, для Водолея

Хороший день, чтобы отдохнуть после тяжелой рабочей недели. Сделайте то, что приносит вам удовольствие, от чего вы действительно отдаете и подзаряжаетесь.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 декабря 2019 года, для Рыб

Будьте сегодня веселы и бодры, вам это необходимо, чтобы получить то, чего вы так добиваетесь. Настройтесь на успех и он непременно к вам придет.

Тем временем мы выяснили гороскоп на неделю 8-14 декабря: все знаки зодиака.

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