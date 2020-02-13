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Гороскоп на 14 февраля для всех знаков зодиака: кого ожидают любовные приключения

Астрологический прогноз на 14 февраля для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:12
Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pexels

Гороскоп на завтра, 14 февраля 2020 года, говорит, что Львов ожидает большая любовь, а Девам могут разбить сердце. Читайте гороскоп на 14 февраля для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Общий гороскоп на 2020 год по знакам зодиака

Овен

Наступает период искушений. Только вы решаете, поддаться ли им.

Телец

Возможен период бессилия и потери авторитета. Просто переживите этот день.

Близнецы

Любовь витает в воздухе. Оглянитесь вокруг, возможно, тот, кто рядом, – давно в вас влюблен?

Рак

Даже если вам этого не очень хочется, нужно идти на контакт с другими людьми, это поможет вашему развитию.

Лев

Большая любовь – не за горами, возможно, вскоре вы же встретите свою половинку. Не пропустите этот момент.

Дева

Осторожно, вам могут разбить сердце. Лучше не попадайтесь в любовные треугольники.

Весы

Сейчас лучше подождать с активными действиями. День подойдет для медитаций.

Скорпион

Хороший день для дружеских и товарищеских встреч.

Стрелец

День будет тяжелым. Возможно, придется выяснять отношения в семейном кругу.

Козерог

Не пора транжирить деньги. Сегодня лучше экономить.

Водолей

Пришло время посмотреть в глаза своим страхам и преодолеть их.

Рыбы

Критические ситуации проверяют ваши отношения на прочность. Только вы решаете, выдержат ли они эти испытания.

Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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Источник: Сегодня
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