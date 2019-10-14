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Гороскоп на 14 октября: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 14 октября для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:07

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 14 октября 2019 года, для Овна

День для творчества во всех его проявлениях. Возьмите в руки краски, спицы, книги, клюшки и уделите хотя бы несколько часов на то, что вы любите делать. Благоприятный день для благотворительности.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня, 14 октября 2019 года, для Тельца

Следите за своими эмоциями и держите их под контролем. Сегодня вероятны конфликты и ссоры с серьезными последствиями. По возможности, проведите день наедине с собой.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 14 октября 2019 года, для Близнецов

Приятные эмоции вам сегодня подарит прогулка на свежем воздухе: парк, сквер, озеро – выбирайте, что вам ближе и вперед. Природа вам придаст жизненных сил и направит мысли в нужное русло.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 14 октября 2019 года, для Рака

Сегодня сможете легко воплотить в жизнь все, что задумывали и откладывали длительное время. Для работы день удачный, а вот в домашних делах – избегайте рутины.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 14 октября 2019 года, для Льва

Учеба будет даваться вам легко, как и рабочие вопросы. А вот в семейных делах стоит проявить фантазию и добавить немного упорства, тогда все сложиться хорошо.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня, 14 октября 2019 года, для Девы

Не оставайтесь сегодня одни – вам необходима компания и поддержка. Романтическая встреча и душевные разговоры до утра зарядят вас положительными эмоциями.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 14 октября 2019 года, для Весов

Отлично время для активных действий и решения рабочих вопросов. Вы полны энергии и сил, чтобы достичь успеха.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 14 октября 2019 года, для Скорпиона

Благоприятный день для общения и отдыха. Все ваши просьбы и желания будут легко исполняться. Проведите день с пользой.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 14 октября 2019 года, для Стрельца

Найдите общий язык с домочадцами и наладьте отношения с родственниками. Это поможет наполниться энергией и обрести душевное спокойствие. Удачный день для созерцания.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 14 октября 2019 года, для Козерога

Постарайтесь сегодня больше слушать и наблюдать. Это поможет восстановить силы. Проведите время в тишине, за книгой или за прослушиванием любимой музыки.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 14 октября 2019 года, для Водолея

Посвятите этот день любви и милосердию. Не желательно заниматься рабочими и финансовыми вопросами – лучше посвятите свое время любимым людям.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 14 октября 2019 года, для Рыб

Сегодня вам захочется получить все и сразу, а это в свою очередь может привести к ссорам и конфликтам. Научитесь контролировать свои эмоции и тогда все будет проходить проще. Восстановите свои душевные силы и переведите фокус на себя – это поможет сконцентрироваться на главном.

Ранее мы уже писали гороскоп на октябрь 2019 для всех знаков зодиака.

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