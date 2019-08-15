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Гороскоп на 15 августа: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 15 августа для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 06:00
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: pexels.com

Гороскоп на сегодня, 15 августа 2019 года, предусматривает, что сегодня – замечательный день для того, чтобы заняться интеллектуальным трудом. А все остальные виды деятельности особой пользы не принесут. Вам предстоит принять несколько важных решений. Спешить в данном деле не стоит, от вашего настроя зависит, насколько продуктивными окажутся последствия.

Не забывайте делать перерывы в работе. Это не только поможет восстановить силы, но и в процессе отдыха вы сможете придумать нечто гениальное.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня 15 августа 2019 года для Овнов

Наступают жаркие деньки — дел предстоит много, есть смысл привлечь помощников. Но лишь в том случае, если вы точно знаете, кого звать на помощь.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня 15 августа 2019 года для Тельцов

Сегодня замечательный день для того, чтобы заняться интеллектуальным трудом. А все остальные виды деятельности особой пользы не принесут.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня 15 августа 2019 года для Близнецов

Кто-то хочет выставить вас в невыгодном свете, поэтому не поддавайтесь на провокации. Контролируйте себя и не позволяйте вызвать у вас отрицательные эмоции.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня 15 августа 2019 года для Раков

Вам предстоит принять несколько важных решений. Спешить в данном деле не стоит, от вашего настроя зависит, насколько продуктивными окажутся последствия.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня 15 августа 2019 года для Львов

Не выплескивайте свои эмоции на окружающих. Личные проблемы должны остаться сугубо личными, и решать их необходимо за пределами офиса.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня 15 августа 2019 года для Дев

Не самое удачное время для экспериментов. Если вам предстоит решение какого-либо вопроса — воспользуйтесь традиционными методами.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня 15 августа 2019 года для Весов

Если вам предстоит спонтанное выступление перед сослуживцами, постарайтесь максимально кратко и ясно изложить необходимую информацию.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня 15 августа 2019 года для Скорпионов

Только общество самого близкого человека поможет вам отвлечься от служебных проблем, и возможно, вместе вы сумеете найти пути их решения.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня 15 августа 2019 года для Стрельцов

Сегодня звезды не рекомендуют вам рисковать. Проверяйте каждое действие и не один раз. Это убережет вас от разочарований и досадных ошибок.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня 15 августа 2019 года для Козерогов

Не стоит завязывать с вашим начальником неофициальные отношения. Они наверняка помешают вашему дальнейшему продвижению по службе.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня 15 августа 2019 года для Водолеев

Не забывайте делать перерывы в работе. Это не только поможет восстановить силы, но и в процессе отдыха вы сможете придумать нечто гениальное.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня 15 августа 2019 года для Рыб

Полет фантазии — это, конечно же, прекрасно, однако он может помешать вам реально смотреть на вещи, здраво их оценивать и принимать взвешенные решения. 

Напомним, что ранее мы писали о гороскопе на август 2019 для всех знаков зодиака

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Источник: Сегодня
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