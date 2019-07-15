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Гороскоп на 15 июля: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 15 июля для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 06:00
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: pexels.com

Гороскоп на сегодня, 15 июля 2019 года, предусматривает, что следует тщательно запланировать предстоящие дела и постарайтесь распределить время и силы так, чтобы вы успели все, что запланировали на сегодня. Вам необходимо сегодня проявить терпение и выдержку. Важно успокоиться и уделить свое внимание тем, кто нуждается в вашей поддержке.

Сохраняйте спокойствие и не принимайте поспешных и необдуманных решений. Придется приложить некоторые усилия, отстаивая свои интересы. Не стесняйтесь обращаться за помощью к друзьям.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня 15 июля 2019 года для Овнов

Сегодня вы сможете убедить кого угодно в собственной правоте. Успех будет сопутствовать вам даже в самых рискованных предприятиях. 

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня 15 июля 2019 года для Тельцов

Тщательно планируйте предстоящие дела и постарайтесь распределить время и силы так, чтобы вы успели все, что запланировали на сегодня.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня 15 июля 2019 года для Близнецов

Нынешний день нужно провести в офисе. Избегайте мест скопления людей, отложите походы по магазинам, а вечер лучше всего провести дома.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня 15 июля 2019 года для Раков

Вам необходимо сегодня проявить терпение и выдержку. Важно успокоиться и уделить свое внимание тем, кто нуждается в вашей поддержке.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня 15 июля 2019 года для Львов

Не исключено, что сегодня, кроме текущих служебных дел, вам удастся спешно решить возникшие семейные проблемы или бытовые хлопоты.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня 15 июля 2019 года для Дев

Сохраняйте спокойствие и не принимайте поспешных и необдуманных решений. Придется приложить некоторые усилия, отстаивая свои интересы.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня 15 июля 2019 года для Весов

Амбициозность, агрессивность, неверная оценка ситуации или опрометчивые обещания могут привести к осложнениям в личной жизни. 

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня 15 июля 2019 года для Скорпионов

Нынче вы будете полны энтузиазма и энергии. Именно поэтому следует контролировать эмоции, не пытаться взять на себя больше, нежели вы можете сделать. 

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня 15 июля 2019 года для Стрельцов

Если вы не научитесь реально оценивать ситуацию, неприятностей не избежать. Не ждите помощи со стороны, действуйте сами так, как считаете нужным.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня 15 июля 2019 года для Козерогов

Сегодня вам будет сопутствовать успех, сможете разобраться с проблемами, которые ранее не поддавались. В личной жизни возможны перемены к лучшему.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня 15 июля 2019 года для Водолеев

Не стесняйтесь обращаться за помощью к друзьям. В ближайшее время ситуация должна измениться к лучшему, если вы предпримите необходимые шаги.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня 15 июля 2019 года для Рыб

День благоприятен для смены места жительства или начала ремонта. Если же вы не готовы к серьезным переменам, то хоть какой-то элемент декора купите.

Напомним, что ранее мы писали о ретроградном Меркурии в июле 2019

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Источник: Сегодня
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