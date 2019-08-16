Гороскоп на 16 августа: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 16 августа для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 16 августа 2019 года, предусматривает, что сегодня особое внимание следует уделить своей интуиции, нежели советам коллег, которые не всегда бывают искренни в своих намерениях.

Будьте сдержаны в выражении эмоций — отношения с начальством и коллегами необходимо наладить, а не провоцировать новые конфликты.

Не стоит сегодня что-то кардинально менять в вашем рабочем распорядке дня. Если хотите что-то модернизировать — начните с понедельника.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня 16 августа 2019 года для Овнов

Информация, которую вы узнали накануне, может отразиться на характере вашей деятельности. Было бы неплохо избежать негативных последствий.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня 16 августа 2019 года для Тельцов

На вас навалится разом столько обязанностей, что придется весь день потратить на решение этих задач, больше ни на что не хватит ни времени, ни сил.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня 16 августа 2019 года для Близнецов

Отличный день для тех, кто ищет работу. Сегодня вы сможете показать себя с наиболее выигрышной стороны и обязательно добьетесь желаемого.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня 16 августа 2019 года для Раков

Постарайтесь оставить комментарии при себе, особенно при разговоре с шефом. Вы рискуете навлечь на себя его гнев, а вам сейчас проблемы ни к чему.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня 16 августа 2019 года для Львов

Сегодня особое внимание следует уделить своей интуиции, нежели советам коллег, которые не всегда бывают искренни в своих намерениях.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня 16 августа 2019 года для Дев

Плохое самочувствие заставит вас работать на пределе сил и возможностей. Постарайтесь найти в себе силы и довести начатое дело до конца.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня 16 августа 2019 года для Весов

Нынче вы сможете несколько сбавить обороты. Шеф не будет вас напрягать, текущих дел окажется не так уж много. Наслаждайтесь временным затишьем.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня 16 августа 2019 года для Скорпионов

Будьте сдержаны в выражении эмоций — отношения с начальством и коллегами необходимо наладить, а не провоцировать новые конфликты.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня 16 августа 2019 года для Стрельцов

Не тратьте время на беседы с коллегами, лучше поскорее разберитесь с текущими делами и начинайте строить грандиозные планы на выходные.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня 16 августа 2019 года для Козерогов

Сложности закаляют характер. Берите инициативу в свои руки, если видите, что в коллективе никто не готов брать на себя ответственность за общее дело.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня 16 августа 2019 года для Водолеев

Сегодня терпение вам пригодится как никогда. Если вы не сумеете сдержать эмоции, то нынешний день окажется куда труднее, чем пока что предвидят звезды.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня 16 августа 2019 года для Рыб

Не стоит сегодня что-то кардинально менять в вашем рабочем распорядке дня. Если хотите что-то модернизировать — начните с понедельника.

Напомним, что ранее мы писали о гороскопе на август 2019 для всех знаков зодиака.

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