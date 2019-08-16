Гороскоп на 16 августа: все знаки зодиака
Астрологический прогноз на 16 августа для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 16 августа 2019 года, предусматривает, что сегодня особое внимание следует уделить своей интуиции, нежели советам коллег, которые не всегда бывают искренни в своих намерениях.
Будьте сдержаны в выражении эмоций — отношения с начальством и коллегами необходимо наладить, а не провоцировать новые конфликты.
Не стоит сегодня что-то кардинально менять в вашем рабочем распорядке дня. Если хотите что-то модернизировать — начните с понедельника.
Гороскоп на сегодня 16 августа 2019 года для Овнов
Информация, которую вы узнали накануне, может отразиться на характере вашей деятельности. Было бы неплохо избежать негативных последствий.
Гороскоп на сегодня 16 августа 2019 года для Тельцов
На вас навалится разом столько обязанностей, что придется весь день потратить на решение этих задач, больше ни на что не хватит ни времени, ни сил.
Гороскоп на сегодня 16 августа 2019 года для Близнецов
Отличный день для тех, кто ищет работу. Сегодня вы сможете показать себя с наиболее выигрышной стороны и обязательно добьетесь желаемого.
Гороскоп на сегодня 16 августа 2019 года для Раков
Постарайтесь оставить комментарии при себе, особенно при разговоре с шефом. Вы рискуете навлечь на себя его гнев, а вам сейчас проблемы ни к чему.
Гороскоп на сегодня 16 августа 2019 года для Львов
Сегодня особое внимание следует уделить своей интуиции, нежели советам коллег, которые не всегда бывают искренни в своих намерениях.
Гороскоп на сегодня 16 августа 2019 года для Дев
Плохое самочувствие заставит вас работать на пределе сил и возможностей. Постарайтесь найти в себе силы и довести начатое дело до конца.
Гороскоп на сегодня 16 августа 2019 года для Весов
Нынче вы сможете несколько сбавить обороты. Шеф не будет вас напрягать, текущих дел окажется не так уж много. Наслаждайтесь временным затишьем.
Гороскоп на сегодня 16 августа 2019 года для Скорпионов
Будьте сдержаны в выражении эмоций — отношения с начальством и коллегами необходимо наладить, а не провоцировать новые конфликты.
Гороскоп на сегодня 16 августа 2019 года для Стрельцов
Не тратьте время на беседы с коллегами, лучше поскорее разберитесь с текущими делами и начинайте строить грандиозные планы на выходные.
Гороскоп на сегодня 16 августа 2019 года для Козерогов
Сложности закаляют характер. Берите инициативу в свои руки, если видите, что в коллективе никто не готов брать на себя ответственность за общее дело.
Гороскоп на сегодня 16 августа 2019 года для Водолеев
Сегодня терпение вам пригодится как никогда. Если вы не сумеете сдержать эмоции, то нынешний день окажется куда труднее, чем пока что предвидят звезды.
Гороскоп на сегодня 16 августа 2019 года для Рыб
Не стоит сегодня что-то кардинально менять в вашем рабочем распорядке дня. Если хотите что-то модернизировать — начните с понедельника.
Напомним, что ранее мы писали о гороскопе на август 2019 для всех знаков зодиака.
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