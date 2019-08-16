Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на 16 августа: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 16 августа для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 06:00

Гороскоп на сегодня, 16 августа 2019 года, предусматривает, что сегодня особое внимание следует уделить своей интуиции, нежели советам коллег, которые не всегда бывают искренни в своих намерениях. 

Будьте сдержаны в выражении эмоций — отношения с начальством и коллегами необходимо наладить, а не провоцировать новые конфликты.

Не стоит сегодня что-то кардинально менять в вашем рабочем распорядке дня. Если хотите что-то модернизировать — начните с понедельника.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня 16 августа 2019 года для Овнов

Информация, которую вы узнали накануне, может отразиться на характере вашей деятельности. Было бы неплохо избежать негативных последствий.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня 16 августа 2019 года для Тельцов

На вас навалится разом столько обязанностей, что придется весь день потратить на решение этих задач, больше ни на что не хватит ни времени, ни сил.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня 16 августа 2019 года для Близнецов

Отличный день для тех, кто ищет работу. Сегодня вы сможете показать себя с наиболее выигрышной стороны и обязательно добьетесь желаемого.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня 16 августа 2019 года для Раков

Постарайтесь оставить комментарии при себе, особенно при разговоре с шефом. Вы рискуете навлечь на себя его гнев, а вам сейчас проблемы ни к чему.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня 16 августа 2019 года для Львов

Сегодня особое внимание следует уделить своей интуиции, нежели советам коллег, которые не всегда бывают искренни в своих намерениях. 

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня 16 августа 2019 года для Дев

Плохое самочувствие заставит вас работать на пределе сил и возможностей. Постарайтесь найти в себе силы и довести начатое дело до конца.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня 16 августа 2019 года для Весов

Нынче вы сможете несколько сбавить обороты. Шеф не будет вас напрягать, текущих дел окажется не так уж много. Наслаждайтесь временным затишьем.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня 16 августа 2019 года для Скорпионов

Будьте сдержаны в выражении эмоций — отношения с начальством и коллегами необходимо наладить, а не провоцировать новые конфликты.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня 16 августа 2019 года для Стрельцов

Не тратьте время на беседы с коллегами, лучше поскорее разберитесь с текущими делами и начинайте строить грандиозные планы на выходные.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня 16 августа 2019 года для Козерогов

Сложности закаляют характер. Берите инициативу в свои руки, если видите, что в коллективе никто не готов брать на себя ответственность за общее дело. 

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня 16 августа 2019 года для Водолеев

Сегодня терпение вам пригодится как никогда. Если вы не сумеете сдержать эмоции, то нынешний день окажется куда труднее, чем пока что предвидят звезды. 

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня 16 августа 2019 года для Рыб

Не стоит сегодня что-то кардинально менять в вашем рабочем распорядке дня. Если хотите что-то модернизировать — начните с понедельника.

Напомним, что ранее мы писали о гороскопе на август 2019 для всех знаков зодиака

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Гороскоп на август 2019 для знака Козерог: не давайте несбыточных обещаний Гороскоп на август 2019 для знака Стрелец: пришло время перезагрузки Гороскоп на август 2019 для знака Скорпион: на вас нахлынет ностальгия Гороскоп на август 2019 для знака Водолей: вы готовы к переменам в личной жизни
знаки зодиака гороскоп на сегодня
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

10 продуктов, которые ни в коем случае нельзя замораживать
10 продуктов, которые ни в коем случае нельзя замораживать
Топ-10 пород собак для ленивых хозяев
Топ-10 пород собак для ленивых хозяев
Дети Глафиры Тархановой: как они воспитываются знаменитой мамой
Дети Глафиры Тархановой: как они воспитываются знаменитой мамой
MARUV позировала на камеру в купальнике
MARUV позировала на камеру в купальнике

Популярные статьи

Вчера, 12:51Travel

Конец эпохи: в Турции взялись за ограничение системы "все включено"

Вчера, 10:30Шоу-бизнес

Тина Кароль посвятила покойному мужу трогательные кадры

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 15 августа: все знаки зодиака

14 августаFun

16 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

14 августаFun

Яблочный Спас 2019: что нельзя делать в праздник

14 августаFun

14 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

14 августаШоу-бизнес

Миле Кунис – 36: ТОП-10 сексуальных фото актрисы родом из Украины

14 августаFun

Медовый Спас 2019: поздравления и открытки с праздником 14 августа

14 августаFun

В Чернобыле выросли запрещенные грибы-великаны: фото

14 августаFun

Накормили отходами: экономные молодожены повергли в шок гостей свадьбы

13 августаШоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри получат новые титулы

13 августаАфиша

Так проколоться! В фильме "Однажды в Голливуде" нашли киноляп

13 августаFun

Жил при отце Ивана Грозного: ученые поймали 500-летнего подводного хищника

13 августаFood

Маковый Спас 2019: что святят на Маковея

13 августаFun

Сумасшедший тренд: в продаже появились прозрачные шорты

13 августаFun

Подружки невесты на свадьбе "прославились" из-за смелого мини: фото

Новости партнеров

Друга половинка Антоні Марсіаля, заради якої він кинув дружину
Друга половинка Антоні Марсіаля, заради якої він кинув дружину
Почему соль – не «белая смерть», и чем она полезна
Почему соль – не «белая смерть», и чем она полезна
​Самый расслабляющий цвет в мире
​Самый расслабляющий цвет в мире
Cвадебные приметы и суеверия
Cвадебные приметы и суеверия
Брэд Питт планирует оставить актерскую карьеру
Брэд Питт планирует оставить актерскую карьеру
Леди Гаге грозит многомиллионный иск за плагиат в песне Shallow
Леди Гаге грозит многомиллионный иск за плагиат в песне Shallow
Эксперты Chainalysis назвали главную мошенническую криптовалюту
Эксперты Chainalysis назвали главную мошенническую криптовалюту
Уникальная кофейня будет использовать блокчейн-технологии
Уникальная кофейня будет использовать блокчейн-технологии