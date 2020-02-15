Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на 16 февраля для всех знаков зодиака: кому нужно забыть старые обиды

Астрологический прогноз на 16 февраля для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:24
Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pexels

Гороскоп на завтра, 16 февраля 2020 года, говорит, что Овнов ждет интересный день, а Весам нужно отложить дела на потом. Читайте гороскоп на 16 февраля для всех знаков зодиака в нашей статье.

Читайте также:
Общий гороскоп на 2020 год по знакам зодиака

Овен

Овнов ждет интересный и насыщенный день.

Телец

Тельцам необходимо обратиться внимание на состояние здоровья и улучшить физическую форму.

Близнецы

Близнецам звезды советуют гармонично провести день – йога и медитация – ваш выбор.

Рак

Ракам нужно восстановить дружбу со старыми знакомыми – это однозначно пойдет вам на пользу.

Лев

Львам стоит больше времени уделить второй половинке.

Дева

Девам нужно отбросить излишнюю скромность. Пришло время для активных действий.

Весы

Весам стоит перестать постоянно думать о работе. Отложите дела до понедельника.

Скорпион

Вас ждут эротические приключения, айда в кровать.

Стрелец

Проведите замечательный день. Отправляйтесь за покупкой интересной книги.

Козерог

Козерогам нужно посвятить день кулинарии. Возможно, это будет какой-то новый шедевр.

Водолей

Водолеям стоит забыть старые обиды и сконцентрироваться на будущем.

Рыбы

Рыбам нужно поразмыслить над собственным развитием. Обратите внимание на курсы для психологов.

Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

гороскоп астрология знаки зодиака гороскоп на завтра
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

7 мест, где не следует использовать парфюм
7 мест, где не следует использовать парфюм
Звезда «Великолепного Века» Мерьем Узерли показала себя в жизни
Звезда «Великолепного Века» Мерьем Узерли показала себя в жизни
Пицца в микроволновке за 5 минут: рецепт с фото пошагово
Пицца в микроволновке за 5 минут: рецепт с фото пошагово
Учимся у Шарлиз Терон: как носить клетчатые брюки
Учимся у Шарлиз Терон: как носить клетчатые брюки

Популярные статьи

Сегодня, 10:47Fun

Сретение Господне 2020: что нельзя делать в этот день

Сегодня, 09:33Fun

Сретение Господне 2020: поздравления в открытках, картинках и коротких стихах

Сегодня, 08:59Fun

15 февраля: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 08:58Fun

Сретение 2020: что ни в коем случае нельзя делать 15 февраля

Вчера, 13:10Fun

Сретение Господне у восточных христиан 2020: дата, традиции, приметы

Вчера, 12:03Events

Поздравления с Днем святого Валентина: яркие открытки, проза и стихи

Вчера, 11:05Техно

Разрушен главный миф об Apple macOS: результаты потрясли экспертов

Вчера, 09:32Шоу-бизнес

Ко Дню святого Валентина: ТОП-15 крепких пар украинского шоу-бизнеса

13 февраляШоу-бизнес

Анна Курникова и Энрике Иглесиас подтвердили рождение третьего ребенка: милейшие фото

13 февраляСтиль

Естественность и экстрим: модные цвета волос сезона весна-лето 2020

13 февраляFun

Поздравления с Днем святого Валентина: короткие стихи и лучшие валентинки

13 февраляFun

13 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

13 февраляШоу-бизнес

В семье Сергея и Снежаны Бабкиных случилось несчастье

13 февраляFun

14 февраля: какой праздник и самые важные приметы дня

13 февраляШоу-бизнес

"Матери больно на это смотреть": дочь Любови Успенской удивила новым поступком

13 февраляТехно

Срочно избавьтесь: найдены 17 опасных приложений для Android

Новости партнеров

Валюха из
Валюха из "Сватов" ошеломила внешним видом: как изменилась звезда
Як
Як "чудила" перша леді США до зустрічі з президентом
"Какой ужас!": Настю Каменских распекли в сети за фотошоп
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Как избавиться от судороги в ногах: простые советы
Как избавиться от судороги в ногах: простые советы
Топ-3 привычки, которые плохо влияют на вас
Топ-3 привычки, которые плохо влияют на вас
Как распознать больную печень: врачи назвали первые симптомы
Как распознать больную печень: врачи назвали первые симптомы
Найдена связь между чисткой зубов и болезнями сердца
Найдена связь между чисткой зубов и болезнями сердца