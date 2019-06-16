Гороскоп на 16 июня: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 16 июня для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 16 июня 2019 года, предусматривает, что этот день следует посвятить отдыху, а не выполнению служебных обязанностей. Для работы у вас будет целая трудовая неделя, а пока наслаждайтесь жизнью и проведите день в свое удовольствие. Идеальным вариантом будет пригласить к себе гостей. Постарайтесь не назначать на этот день ничего важного.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня 16 июня 2019 года для Овнов

Встречи с коллегами в неформальной обстановке – это замечательно, но если вам не хочется сегодня выходить из дома, идеальным вариантом будет пригласить к себе гостей.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня 16 июня 2019 года для Тельцов

Вряд ли вам будут доплачивать за то, что вы работаете сверхурочно, поэтому не стоит совершать подвиг такого рода за просто так. Отстаивайте свои интересы в первую очередь.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня 16 июня 2019 года для Близнецов

Сегодня не стоит запираться дома, вряд ли это пойдет вам на пользу. А вот случайная встреча может сулить финансовые успехи и радужные карьерные перспективы. Идите ловить удачу.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня 16 июня 2019 года для Раков

Этот день следует посвятить отдыху, а не выполнению служебных обязанностей. Для работы у вас будет целая трудовая неделя, а пока наслаждайтесь жизнью и проведите день в свое удовольствие.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня 16 июня 2019 года для Львов

От вашей инициативы и позитивного настроя будет зависеть успех начатого дела. Будьте внимательны к окружающим, их поддержка будет для вас очень кстати.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня 16 июня 2019 года для Дев

В этот день вам лучше не лезть в гущу событий, а спокойно заняться своими делами. Тревоги и интриги вам ни к чему. Ввязавшись в них, вы рискуете испортить свою репутацию.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня 16 июня 2019 года для Весов

Сегодня вы можете получить предложение оттуда, откуда совершенно не ждали. Не спешите с ответом – вам есть, что обдумать. И постарайтесь учесть все нюансы, прежде, чем на что-то решиться.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня 16 июня 2019 года для Скорпионов

Нынешним днем у вас могут возникнуть непредвиденные проблемы, из-за которых вы можете опоздать на встречу. Постарайтесь не назначать на этот день ничего важного.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня 16 июня 2019 года для Стрельцов

Не оставляйте ни единой неточности: лучше вы сейчас уделите этому несколько часов, чем потом понесете убытки и будете пытаться снова исправить все ошибки.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня 16 июня 2019 года для Козерогов

Не пытайтесь интерпретировать чьи-то слова так, как вы считаете нужным и правильным. Лучше переспросите, иначе в будущем у вас могут возникнуть проблемы.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня 16 июня 2019 года для Водолеев

Вы, как никогда, нуждаетесь в поддержке и понимании. Сохраняйте баланс между крайностями, куда вас бросает, поскольку вы рискуете не только пустить под откос свою карьеру, но и поссориться с близкими людьми.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня 16 июня 2019 года для Рыб

Придется некоторое время пожить в режиме экономии. Денежные операции могут вызвать затруднения, хорошая новость в том, что этот период продлится недолго.

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