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Гороскоп на 16 сентября: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 16 сентября для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 06:00

Гороскоп на 16 сентября 2019 года советует: финансовые дела сегодня будут удачны. У вас прекрасно будет получаться находить решения даже самых трудных и запутанных вопросов. Возможно, в ближайшее время вам предложат новую должность — соглашайтесь, даже если вы не уверены в своих силах, вы справитесь, не сомневайтесь.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 16 сентября 2019 года, для Овнов

Сегодня точно ваш день, можете браться за любые дела, они будут удачны. Если вам нужно произвести на кого-то впечатление — у вас получится.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня, 16 сентября 2019 года, для Тельцов

В этот день лучше не спорить с начальством, даже если вы абсолютно уверены в своей правоте. Позже вы поймете, насколько мудро поступили сегодня.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 16 сентября 2019 года, для Близнецов

Задумайтесь о том, какое впечатление складывается у коллег, особенно после ваших необдуманных замечаний в их адрес. Будьте более доброжелательны.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 16 сентября 2019 года, для Раков

Приведите все дела в идеальное состояние, ибо любая неточность может отразиться как на репутации фирмы в целом, так и на вашей карьере в частности.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 16 сентября 2019 года, для Львов

Самое время задуматься о предстоящем отпуске. Тщательно спланируйте предполагаемую поездку или же просто оцените свои возможности.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня, 16 сентября 2019 года, для Дев

Финансовые дела сегодня будут удачны. У вас прекрасно будет получаться находить решения даже самых трудных и запутанных вопросов.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 16 сентября 2019 года, для Весов

Возможно, в ближайшее время вам предложат новую должность — соглашайтесь, даже если вы не уверены в своих силах, вы справитесь, не сомневайтесь.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 16 сентября 2019 года, для Скорпионов

Подсказку для решения тревожащей вас проблемы вы можете получить из самого неожиданного источника. Прислушайтесь к советам со стороны.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 16 сентября 2019 года, для Стрельцов

Отложите все личные дела до вечера, а то и вовсе на выходные. Только когда служебные задачи будут полностью решены, можете браться за все остальное.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 16 сентября 2019 года, для Козерогов

В ближайшее время возможны мелкие финансовые затруднения. Это может быть связано с незапланированными тратами или неудачным планированием.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 16 сентября 2019 года, для Водолеев

Некие обстоятельства будут активно препятствовать вашему трудоголизму и гнать домой, к выполнению других, не менее важных — семейных обязанностей.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 16 сентября 2019 года, для Рыб

Неудачный день для разговора с шефом. Сейчас вы можете продумать свою речь, запастись аргументами и ждать более удачного момента для диалога.

Напомним, что ранее мы писали гороскоп на сентябрь 2019 для знака Дева

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Источник: Сегодня
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