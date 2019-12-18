Гороскоп на 18 декабря для всех знаков зодиака: настройтесь на позитив

Астрологический прогноз на 18 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 декабря 2019 года, для Овна

Сегодня вы будете на гребне славы, а успех может затмить рассудок. Поэтому, постарайтесь себя контролировать. Но не забудьте и похвалить себя за проделанную работу.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 декабря 2019 года, для Тельца

Сегодня у вас есть все шансы получить то, что вы хотите. Вам дастся это легко, но все же приложить усилия придется. Не ленитесь.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 декабря 2019 года, для Близнецов

Уделите сегодня больше времени себе и своему партнеру – это важно, если вы хотите сохранить ваши отношения на высокой ноте. Проведите вечер наедине друг с другом.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 декабря 2019 года, для Рака

Не стоит обращать внимание на то, что вам кто-то посторонний говорит. Сегодня вы будете делать все правильно, только если будете прислушиваться к себе и своим желаниям. Будьте мудрее.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 декабря 2019 года, для Льва

Сегодня существует большая вероятность затеять скандал. Но, лучшим решением будет максимально быстро и безболезненно замять ситуацию. Вам это сохранит душевное спокойствие.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 декабря 2019 года, для Девы

Если не поленитесь, то сможете сегодня воплотить в жизнь свое заветное желание. Настройтесь на правильный лад, не отходите от своей цели и у вас все получится.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 декабря 2019 года, для Весов

Сегодня нужно обходить стороной шумные компании и застолья. Вам нужно привести мысли в порядок, поэтому лучшим решением будет – провести время наедине с собой.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 декабря 2019 года, для Скорпиона

Карьерные вопросы сегодня будут на первом месте. У вас будет все получаться и гореть в руках, а к концу дня сможете даже получить выгодное предложение по работе – повышение, новую должность или новый проект.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 декабря 2019 года, для Стрельца

Если хотите что-то поменять в своей жизни – сегодня можно себе это позволить. Новый имидж, гардероб, перестановка мебели – любой каприз. А если планы более масштабные, тогда просто начните, сделайте первый шаг к мечте.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 декабря 2019 года, для Козерога

Сегодня рабочие вопросы будут вас утомлять, а коллеги – раздражать. Постарайтесь максимально быстро закрыть все проекты и провести остаток дня с друзьями, которые вас понимают и смогут отвлечь от бытовых вопросов.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 декабря 2019 года, для Водолея

Проведите вечер сегодня весело со своими друзьями или любимым человеком. Будьте щедры на комплименты и приятные сюрпризы – они порадуют не только тех, кому предназначены, а и вас, в первую очередь.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 декабря 2019 года, для Рыб

Сегодня на работе можете получить неожиданное предложение, которое поможет вам сделать важный шаг в карьере. Беритесь за него и вы достигнете того, о чем мечтаете в карьерном плане.

Ранее мы сообщали про гороскоп на неделю 15-21 декабря: все знаки зодиака.

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