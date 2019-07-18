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Гороскоп на 18 июля: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 18 июля для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 06:00
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: pexels.com

Гороскоп на сегодня, 18 июля 2019 года, предусматривает, что вам придется самому разбираться со всем ворохом проблем и строить планы. От ваших решений многое зависит, будьте внимательны. Не лезьте в чужие дела, особенно если вас об этом не просят. Иначе, в случае неудачи, все проблемы придется урегулировать именно вам.

Но не упустите свой шанс добиться успеха на профессиональном поприще. У вас есть все для того, чтобы добиться значительного увеличения своего заработка.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня 18 июля 2019 года для Овнов

Чем меньше вы будете доверять своей интуиции и верить в собственную правоту, тем меньше неприятных последствий образуется для вас и для вашей карьеры.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня 18 июля 2019 года для Тельцов

Справиться со всеми накопившимися проблемами в одиночку не получится, поэтому стоит обратиться за помощью к друзьям. Они обязательно помогут.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня 18 июля 2019 года для Близнецов

Придется вам самому разбираться со всем ворохом проблем и строить планы на будущее. От ваших решений многое зависит, будьте внимательны.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня 18 июля 2019 года для Раков

Вам предстоит сегодня сделать выбор, который коренным образом изменит отношение к профессиональной деятельности, а может быть, и к месту работы. 

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня 18 июля 2019 года для Львов

Техника сегодня может вас подвести. Так что если ваша деятельность накрепко завязана на высокие технологии, обязательно продумайте запасной вариант. 

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня 18 июля 2019 года для Дев

Служебный роман может негативно сказаться на вашей трудовой деятельности, однако если вы правильно расставите приоритеты, то одно другому не помешает.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня 18 июля 2019 года для Весов

Не лезьте в чужие дела, особенно если вас об этом не просят. Иначе, в случае неудачи, все проблемы придется урегулировать именно вам.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня 18 июля 2019 года для Скорпионов

Результаты будущей деловой поездки будут очень важны для дальнейшего развития компании. Позитивный исход дела сейчас в ваших руках.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня 18 июля 2019 года для Стрельцов

Сегодня вам необходимо найти время и для работы, и для семьи. Причем вечер нужно провести интересно и с пользой для себя и своих близких.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня 18 июля 2019 года для Козерогов

Будьте внимательным при оформлении финансовой документации. Сегодня важнее не скорость выполнения работы, а качество сделанных поручений.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня 18 июля 2019 года для Водолеев

Этот день целиком и полностью придется посвятить работе. Больше ни на что ваших сил и времени не хватит, так что не пытайтесь объять необъятное.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня 18 июля 2019 года для Рыб

Не упустите свой шанс добиться успеха на профессиональном поприще. У вас есть все для того, чтобы добиться значительного увеличения своего заработка.

Напомним, что ранее мы писали о ретроградном Меркурии в июле 2019

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Источник: Сегодня
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