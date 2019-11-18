Гороскоп на 18 ноября для всех знаков зодиака: удачный день для начинаний

Астрологический прогноз на 18 ноября для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня Фото: stocksnap.io

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 18 ноября 2019 года, для Овна

На вас сегодня может напасть грусть и меланхолия. Не поддавайтесь этим эмоциям, прогуляйтесь, встретьтесь с друзьями, порадуйте себя чем-то красивым. Для осени это состояние характерно, главное – не очень в него погружаться.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня, 18 ноября 2019 года, для Тельца

Сегодня вас ждет сюрприз и приятная новость. Расслабьтесь и получайте удовольствие. Хороший день, чтобы посвятить его себе.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 18 ноября 2019 года, для Близнецов

Новые знакомства сегодня могут стать судьбоносными – в карьере и личной жизни. Будьте собой и проявите свой характер – сейчас это будет очень кстати.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 18 ноября 2019 года, для Рак

Вы чувствуете недовольство своим финансовым положением и отсутствием карьерного роста, поэтому начинаете судорожно искать больше работы. Остановитесь, хорошенько подумайте и вы точно сможете найти один, но надежный источник дополнительного заработка, который не потребует от вас больших затрат сил и энергии.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 18 ноября 2019 года, для Льва

Перестаньте делать из мухи слона. У вас сегодня намечается хороший день, поэтому постарайтесь не запороть его, а расслабиться и получить удовольствие.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня, 18 ноября 2019 года, для Девы

Не будьте сегодня слишком серьезными. Ваше чувство юмора и улыбка смогут решить все рабочие вопросы в вашу пользу и подарить вам массу приятных эмоций от общения с людьми.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 18 ноября 2019 года, для Весов

Сегодня день пропитан романтикой. Будьте милы и обходительны со своими возлюбленными и они точно смогут сделать вас счастливыми.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 18 ноября 2019 года, для Скорпиона

Активности вам сегодня не занимать – сможете сделать сегодня больше, чем запланировали. Только пропишите заранее необходимые задачи, иначе рискуете что-то упустить.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 18 ноября 2019 года, для Стрельца

Сегодня вам противопоказано сидеть сложа руки. Работайте, творите, заключайте новые контракты – будете везде иметь успех, если не будете лениться.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 18 ноября 2019 года, для Козерога

Несмотря на то, что сегодня первый день рабочей недели, вы будете чувствовать себя очень уставшим и разбитым. Не перегружайтесь и не заставляйте себя что-то делать. Лучше просто пережить этот день спокойно.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 18 ноября 2019 года, для Водолея

Уделите сегодня немного времени себе. Сделайте любимые косметические процедуры, купите себе что-нибудь красивое или побалуйте любимой едой. Вам это пойдет на пользу.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 18 ноября 2019 года, для Рыб

Хороший день для достижения целей и исполнения мечты. Уделив все внимание вашей намеченной цели, вы можете существенно увеличить свои шансы получить желаемое. Дерзайте – сегодня ваш день.

Тем временем мы сообщали уже про гороскоп на ноябрь 2019 для всех знаков зодиака.

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