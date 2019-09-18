Гороскоп на 18 сентября: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 18 сентября для всех знаков зодиака

Гороскоп на 18 сентября 2019 года советует: если вы недовольны местом работы — меняйте ее. Либо не жалуйтесь и ищите положительные стороны, они точно есть, нужно просто внимательно смотреть.

Что бы ни происходило в вашей жизни, соберитесь с мыслями и силами.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 18 сентября 2019 года, для Овнов

Нынче вас ждет неожиданное, но весьма приятное известие. Сохраняйте спокойствие, иначе вы рискуете на радостях натворить глупостей.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня, 18 сентября 2019 года, для Тельцов

Не пользуйтесь сегодня ничьими советами, постарайтесь принять решение самостоятельно и не вмешивать в дела людей, не озабоченных вашими проблемами.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 18 сентября 2019 года, для Близнецов

Ваш шеф сегодня будет придираться к мелочам, поэтому стоит обратить особое внимание на детали и не принимать близко к сердцу критические замечания.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 18 сентября 2019 года, для Раков

Для начала нужно определиться с приоритетами и понять, чего именно вы ходите добиться, только после этого начинайте строить план действий.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 18 сентября 2019 года, для Львов

Сегодня вас ожидает интересный день, который поможет укрепить веру в собственные силы и научит вас не бояться браться за самые сложные дела.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня, 18 сентября 2019 года, для Дев

Если вы недовольны местом работы — меняйте ее. Либо не жалуйтесь и ищите положительные стороны, они точно есть, нужно просто внимательно смотреть.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 18 сентября 2019 года, для Весов

На удачу сегодня особо не рассчитывайте и не думайте, что сможете увильнуть от дел безнаказанно. Трудитесь, только так вы сможете добиться успеха.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 18 сентября 2019 года, для Скорпионов

Что бы ни происходило в вашей жизни, соберитесь с мыслями и силами и все же выполните намеченный план, каким бы страшным он вам ни казался.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 18 сентября 2019 года, для Стрельцов

Даже если у вас что-то не получается, это не повод опускать руки. Проанализируйте ошибки и попытайтесь снова, на этот раз все должно получиться.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 18 сентября 2019 года, для Козерогов

Если вам что-то непонятно — задавайте вопросы до тех пор, пока картина не станет очевидной. Только так вы сможете выполнить порученное задание.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 18 сентября 2019 года, для Водолеев

Удача на вашей стороне, поэтому вы можете позволить себе рискнуть. Скорее всего, вы добьетесь результата, которым останетесь довольны.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 18 сентября 2019 года, для Рыб

Составьте список первоочередных задач и действуйте согласно этому плану. Так вы ни о чем не забудете и уложитесь в заданные сроки.

Напомним, что ранее мы писали гороскоп на сентябрь 2019 для знака Дева.

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