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Гороскоп на 19 августа: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 19 августа для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 06:00

Гороскоп на сегодня, 18 августа 2019 года, предусматривает, что 

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня 19 августа 2019 года для Овнов

К сожалению, действия, направленные на повышение благосостояния, не принесут должных результатов. Ждите более благоприятного момента. 

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня 19 августа 2019 года для Тельцов

Все дела, которыми вы планируете заниматься сегодня, так или иначе будут связаны с финансами. Если действовать обдуманно и осторожно — вы добьетесь желаемого. 

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня 19 августа 2019 года для Близнецов

В этот день возможны проблемы с дальним окружением. Все благополучно разрешится, если будете действовать, просчитывая каждый свой шаг.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня 19 августа 2019 года для Раков

Сегодня нерешенные проблемы будут напоминать о себе и побуждать к решительным действиям. Но вам придется найти время и для семьи.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня 18 августа 2019 года для Львов

Вечер благоприятен для совместного отдыха, а с кем, решать вам. Но обязательно продумайте, как провести этот день так, чтобы всем было интересно.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня 19 августа 2019 года для Дев

В этот день все дела, так или иначе, будут связаны с домашними хлопотами или проблемами личного характера. Не откладывайте решение на будущее, действуйте.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня 19 августа 2019 года для Весов

День неблагоприятен для рискованных предприятий и коммерческой деятельности. Вечер посвятите семье — они тоже нуждаются в вашем внимании.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня 18 августа 2019 года для Скорпионов

Отличный день для активной деятельности, освоения новой профессии. Не идите напролом — вам представится возможность достичь задуманного.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня 19 августа 2019 года для Стрельцов

Нынешний день будет достаточно активным, поэтому вечер лучше всего провести в уединении и временном отстранении от окружающего мира. 

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня 19 августа 2019 года для Козерогов

Благоприятный день для общения, знакомств, путешествий или приема гостей. Неожиданное известие заставит пересмотреть планы на предстоящую неделю. 

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня 19 августа 2019 года для Водолеев

Просчитайте свои возможные расходы и реальные доходы: это поможет вам эффективно решить все хозяйственные дела, не увязнув в долгах.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня 19 августа 2019 года для Рыб

Сегодня вам посчастливится решить несколько личных проблем, кроме того, удастся осуществить те мечты, которые давно требуют воплощения. 

Напомним, что ранее мы писали о гороскопе на август 2019 для всех знаков зодиака

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Источник: Сегодня
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