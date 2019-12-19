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Гороскоп на 19 декабря для всех знаков зодиака: сегодня будет волшебный день

Астрологический прогноз на 19 декабря для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:10

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 декабря 2019 года, для Овна

Подходящий день для романтических встреч и признаний в любви. Будьте смелее, вооружитесь хорошим чувством юмора, а дальше ваше обаяние сделает свое дело.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 декабря 2019 года, для Тельца

Сегодня сможете полностью погрузиться в бытовые дела – сделать генеральную уборку и избавиться от всего лишнего. Вы получите не только чистое пространство, а и удовлетворение.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 декабря 2019 года, для Близнецов

Будьте сегодня бдительны, не рассказывайте никому о своих планах, особенно на работе. Получите выгодное предложение от родственников.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 декабря 2019 года, для Рака

Если вы давно мечтали о своем бизнесе – сегодня для этого самое время. Сможете заручиться поддержкой близких по духу людей и наставников.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 декабря 2019 года, для Льва

Удачный день во всех смыслах. Сможете получить то, о чем давно мечтали. Вам сегодня сделают приятный и очень неожиданный сюрприз – наслаждайтесь им.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 декабря 2019 года, для Девы

Если давно планировали сделать крупную покупку – сегодня для этого идеальное время. Ваши инвестиции окупятся, а покупка принесет колоссальное удовольствие.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 декабря 2019 года, для Весов

Будете сегодня в центре внимания. Наслаждайтесь общением, флиртом и ухаживаниями, но не теряйте голову.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 декабря 2019 года, для Скорпиона

Хороший день для различных соревнований. Это поднимет ваш боевой настрой и подзадорит к новым достижениям. В профессиональной сфере вас ждет успех.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 декабря 2019 года, для Стрельца

Можете сегодня впасть в меланхолию и предаваться мечтам целый день. Главное – не напортачьте на работе, чтобы потом не расхлебывать.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 декабря 2019 года, для Козерога

Сегодня с вами произойдет настоящее чудо. Расслабьтесь и не планируйте на сегодня какие-то сверхзадачи. Лучше посвятите день созиданию и размышлению.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 декабря 2019 года, для Водолея

Удачный день для общения, новых знакомств, которые в будущем станут очень важными для вас. Будьте честны со своими собеседниками и подключите все свое обаяние.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 декабря 2019 года, для Рыб

Хороший день для развлечений и вечеринок. Можете ничего не планировать на вечер – ваши друзья устроят вам настоящий праздник.

Ранее мы сообщали про гороскоп на неделю 15-21 декабря: все знаки зодиака.

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Источник: Сегодня
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