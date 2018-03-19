Гороскоп на 19 марта: что ждет всех знаков зодиака?

Сегодня, 11:22

Гороскоп на сегодня, 19 марта, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 19 марта, для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 19 марта, для всех знаков зодиака

Овен
Каждая маленькая победа будет только укреплять вашу уверенность в себе. Вы сможете гордиться собой, но помните о том, что человека украшает скромность.

Телец
Постарайтесь не делиться ни с кем своими планами на будущее. Вы наверняка еще не все продумали. Кроме того, ваши идеи могут позаимствовать.

Близнецы
Вы можете получить ценную информацию, которая вам пригодится в деле, которым вы сейчас занимаетесь. А это значит, что денек окажется удачным.

Рак
Сегодня вам предстоит узнать очень много нового о вашей специальности. Возможно, что-то из этих сведений пригодится вам в будущем.

Лев
Подходящий день для того, чтобы решиться наконец на отчаянный шаг: попробовать сменить работу или поговорить с начальством начистоту.

Дева
Соберитесь с мыслями и совершите невозможное — закончите, наконец, работу, которая не поддавалась. Сегодня это окажется вам по силам.

Весы
Не спешите сегодня делиться вашими мыслями с людьми, с которыми вас не связывают личные узы. Скорее всего, ничего доброго они вам в ответ не скажут. скорпион Вам следует быть начеку. Наверняка в каком-то очень интересном и многообещающем деловом предложении есть подводные камни, которые вы пока не замечаете.

Стрелец
Не стоит увлекаться азартными играми. Звезды не сулят вам в этом удачи. Лучший способ увеличить свое благосостояние — честно и плодотворно работать.

Козерог
Постарайтесь осознать какие перспективы готовит вам новая должность и срочно воспользоваться представившимися возможностями.

Водолей
Довести до ума какое-либо дело нынче будет сложно — все время будут вылезать какие-то недоделки. Придется хорошенько потрудиться, чтоб добиться успеха.

Рыбы
В этот день вы сможете позволить себе работать в удобном темпе. Не спешите, лучше медленно, но качественно выполнить необходимую работу.
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Автор:

Шиховец Елена

Источник:

"Сегодня"

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