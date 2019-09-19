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Гороскоп на 19 сентября: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 19 сентября для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 06:00

Гороскоп на 19 сентября 2019 года советует: продолжайте трудиться в привычном ритме и не слушайте, о чем шепчутся за вашей спиной. Вы идете к своей цели верной дорогой, не сомневайтесь.

Не бросайтесь с самого утра в омут дел и срочных поручений. Действуйте размеренно и обдуманно, не тратьте понапрасну свои силы, их не так много.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 19 сентября 2019 года, для Овнов

Делите на два все, что говорит сегодня ваш начальник. Скорее всего, он много приятного скажет, звучать это будет весьма многообещающе, но толку не будет.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня, 19 сентября 2019 года, для Тельцов

Поблагодарите всех тех, кто когда-либо помогал вам в достижении ваших профессиональных успехов, и не забудьте помочь тому, кто нуждается в вашей помощи.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 19 сентября 2019 года, для Близнецов

Есть вероятность, что партнеры захотят обсудить с вами расширение общего бизнеса. Внимательно выслушайте предложенное, но соглашаться не спешите.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 19 сентября 2019 года, для Раков

Сегодня вам не придется жаловаться на загруженность, день пройдет легко, вы сумеете справиться со всем даже раньше, чем закончится рабочий день.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 19 сентября 2019 года, для Львов

Ваш эмоциональный подъем прекрасно сказывается на работе. Все, что вы запланировали на этот день, будет выполнено. Можете гордиться собой.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня, 19 сентября 2019 года, для Дев

Не торопитесь обвинять коллег в некомпетентности. Каждый может ошибиться. Либо сдерживайте эмоции, либо окажите посильную помощь сослуживцу.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 19 сентября 2019 года, для Весов

Сегодня вы постоянно будете отвлекаться на посторонние раздражители, а значит, полноценно выполнять служебные обязанности не сумеете.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 19 сентября 2019 года, для Скорпионов

Все, что вам будет мешать выполнить работу, — элементарное нежелание что-либо делать. Берите отгул, если никак иначе не можете решить эту проблему.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 19 сентября 2019 года, для Стрельцов

Кое-кто из коллег желает вас подставить. Пока не поздно, найдите этого человека и не дайте ему ни единой возможности испортить вам жизнь.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 19 сентября 2019 года, для Козерогов

Продолжайте трудиться в привычном ритме и не слушайте, о чем шепчутся за вашей спиной. Вы идете к своей цели верной дорогой, не сомневайтесь.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 19 сентября 2019 года, для Водолеев

Нынешний день стоит посвятить анализу эффективности вашей деятельности, возможно, есть смысл сменить работу на более оплачиваемую.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 19 сентября 2019 года, для Рыб

Не бросайтесь с самого утра в омут дел и срочных поручений. Действуйте размеренно и обдуманно, не тратьте понапрасну свои силы, их не так много.

Напомним, что ранее мы писали гороскоп на сентябрь 2019 для знака Дева

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Источник: Сегодня
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