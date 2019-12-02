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Гороскоп на 2 декабря для всех знаков зодиака: начинайте действовать

Астрологический прогноз на 2 декабря для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:06

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 2 декабря 2019 года, для Овна

Новый день потребует от вас новых вызовов. У вас все получиться, если будете упорно трудиться и верить в себя. Удачный день для различных сделок.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня, 2 декабря 2019 года, для Тельца

Хороший день, чтобы заняться собой. Давно хотели изменить имидж – пожалуйста, сейчас удачное время, делайте новую прическу, купите стильную одежду, наряжайтесь и идите в свет. Вы будете неотразимы.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 2 декабря 2019 года, для Близнецов

Вас сегодня могут переполнять идеи и желания. Обязательно все запишите и непременно все получите. Главное – вера в себя, в свои желания и в то, что вы этого достойны.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 2 декабря 2019 года, для Рака

Сегодня можете получить выгодное предложение касательно вашей работы. Не отвечайте на него сразу – обдумайте все детали. Но с ответом не затягивайте, иначе можете упустить шанс.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 2 декабря 2019 года, для Льва

Дикое желание тратить деньги может вас сегодня сделать банкротом. Поэтому держите себя в руках, а деньги – подальше. Лучше сосредоточьтесь на работе или любимом занятии, чтобы минимизировать соблазны что-то покупать.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня, 2 декабря 2019 года, для Девы

Будьте сегодня внимательны на работе, чтобы не допустить какую-то ошибку. Иначе будете чувствовать себя подавлено и весь день будете разгребать последствия.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 2 декабря 2019 года, для Весов

Будьте благоразумны сегодня и сможете завязать хорошее знакомство, которое может перерасти во что-то большее. Расслабьтесь и не занимайтесь самобичеванием – вам это ни к чему.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 2 декабря 2019 года, для Скорпиона

Перестаньте много думать и начинайте активно действовать. У вас сегодня есть все шансы добиться больших результатов и успехов в делах.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 2 декабря 2019 года, для Стрельца

Отношения сегодня будут у вас на первом месте. Будьте милы, рассудительны и улыбчивы. Это не только притягивает к вам, но и придает уверенности.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 2 декабря 2019 года, для Козерога

Любимый человек сегодня будет требовать от вас больше внимания и тепла. Если хотите укрепить отношения, следует все же выделить время, а еще лучше – освободить вечер, чтобы посвятить его вашему избраннику.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 2 декабря 2019 года, для Водолея

Приятный день для вас начнется с самого утра – вы будете в отличном настроение, у вас все будет получаться. Воспользуйтесь этим периодом сполна.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 2 декабря 2019 года, для Рыб

Будьте сегодня немного сдержаннее и терпимее по отношения к своим любимым. Это поможет избежать скандала и плохого настроения.

Тем временем мы выяснили, как назвать девочку в декабре 2019 года: красивые женские имена.

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