Гороскоп на 2 октября: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 2 октября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 2 октября 2019 года, для Овна

Начало месяца не очень удачное для бизнесменов, которые рассчитывают на быстрое развитие своего дела. Возможны срывы сделок и проблемы на работе, но они разрешаться уже во второй половине октября.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня, 2 октября 2019 года, для Тельца

Сегодня у вас может произойти прозрение по поводу тех событий, которые сейчас происходят с вами. Но до истинной причины докопаться не получиться, поэтому рассчитывайте свои силы и будьте бдительны, чтобы распознать опасность.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 2 октября 2019 года, для Близнецов

Желание получить побольше денег легкими путями может потерпеть крах. Чтобы добиться успеха в финансовой сфере – трудитесь и заручитесь поддержкой влиятельных людей. У вас все получиться.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 2 октября 2019 года, для Рака

Сегодня у Раков могут возникнуть проблемы со здоровьем. Обратите пристальное внимание на свое давление. Уже к вечеру состояние здоровья улучшиться и вы будете полны сил и энергии.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 2 октября 2019 года, для Льва

Бизнесменам Львам сегодня нужно быть внимательными к своим деловым партнерам, потому что они могут причинить вам немало беспокойства. С родными избегайте конфликтов, потому что они будут иметь плохие последствия.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня, 2 октября 2019 года, для Девы

В деловой сфере все будет стабильно, а вот о своих любовных отношениях необходимо позаботиться. Проявляйте чувства к своим партнерам – они сейчас в этом нуждаются, и сохраняйте им верность.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 2 октября 2019 года, для Весов

Сегодня ваша мудрость и умение глубокого анализа пригодятся в различных сферах жизни. Это поможет вам достичь небывалых результатов и не упустить хорошие возможности.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 2 октября 2019 года, для Скорпиона

Сегодня у вас может проявиться противоречивость натуры вашего знака – страстность и способность к ненависти. Чтобы не наделать глупостей, держите баланс и старайтесь умеренно проявлять свои эмоции.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 2 октября 2019 года, для Стрельца

Сегодня у вас получиться сделать все, что вы себе запланировали с минимальными затратами энергии. Но важно научиться действовать не спеша и воспринимать все происходящее спокойно.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 2 октября 2019 года, для Козерога

Нерешенные вопросы на работе снова напомнят о себе. Постарайтесь не откладывать с их решением и тогда успех в бизнесе будет гарантирован.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 2 октября 2019 года, для Водолея

Для вас сегодня удачный день в финансовой и бизнес сфере. Намечаются поступление денег и удачная реализация проектов.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 2 октября 2019 года, для Рыб

Сегодня вам нужно включить режим экономии – как денег, так и вашей энергии. Ваша интуиция поможет вам сегодня замечать все подоплеки в действиях окружающих, используйте ее во благо.

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