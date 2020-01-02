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Гороскоп на 2 января для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз на 2 января для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:38

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 января 2020 года, для Овна

Сегодня вас ждет насыщенный день, когда необходимо будет сделать много важных дел, подписать договора и рассчитаться с долгами. Уверенность в себе и своих силах принесет успех.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 января 2020 года, для Тельца

Сегодня хороший день для контактов. Общайтесь, знакомьтесь и обменивайтесь информацией – вам это поможет в будущем построить хорошую карьеру. Вечер – отличный период для романтики и любви.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 января 2020 года, для Близнецов

Сегодня отличный день, чтобы повеселиться. Настройтесь на позитив и вы получите много удовольствия от жизни.

Рак (21 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 января 2020 года, для Рака

Здоровье будет у вас сегодня на первом месте. Поэтому постарайтесь уделить ему как можно больше времени и сил – спортзал, прогулка на свежем воздухе, правильное питание и побольше воды.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 января 2020 года, для Льва

Будьте осмотрительней в этот период и прислушивайтесь к своим родственникам. Их советы могут помочь вам преодолеть какие-то личные барьеры и страхи.

Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 января 2020 года, для Дева

Если вы давно планировали побаловать себя дорогими подарками – сейчас для этого подходящее время. Вы можете без угрызения совести радоваться приятным вещам, ведь долго и плодотворно для этого работали.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 января 2020 года, для Весов

Сегодня все ваше внимание и силы должны быть направлены на семью и близких людей. Они в вас нуждаются. Послушайте их, уделите внимание, подарите что-то приятное или приготовьте семейный ужин.

Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 января 2020 года, для Скорпиона

Отличный день, чтобы спланировать свое будущее и отдых в ближайшее время. Потратьте немного сил и времени, чтобы записать все необходимые задачи в блокнот.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 января 2020 года, для Стрельца

Сегодня важно держать себя в руках. Сохраняйте спокойствие и на работе, и дома. Иначе стресса вам не избежать.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 января 2020 года, для Козерога

Сегодня у вас будет очень позитивный и насыщенный день – встречи, знакомства, посиделки с друзьями и вечер, проведенный с родственниками, станет отличным завершением дня. Наслаждайтесь жизнью.

Водолей (20 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 января 2020 года, для Водолея

Отличное время для решения рабочих вопросов и новый важных знакомств. Получите поддержку влиятельных людей и сможете существенно улучшить свое финансовое состояние.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 января 2020 года, для Рыб

Сегодня у вас будет благоприятный день для знакомств и встреч романтического характера. Будьте рассудительными, спокойными и принимайте взвешенные решения.

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Источник: Сегодня
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