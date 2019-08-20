Гороскоп на 20 августа: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 20 августа для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 20 августа 2019 года, предусматривает, что из-за маленькой ошибки вы не сумеете добиться нужного вам результата. Будьте внимательны к деталям, сегодня это важно.

Не пытайтесь решить все и сразу — не получится.

Но из любого дела вы сумеете извлечь выгоду. Положитесь на свой опыт и умение анализировать ситуацию и будьте уверены — у вас все получится.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня 20 августа 2019 года для Овнов

Если вам предстоит важная встреча — не паникуйте и не бросайте все дела ради подготовки к ней, а спокойно спланируйте основные темы разговора.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня 20 августа 2019 года для Тельцов

Учитесь работать в команде и доверять людям, с которыми вам предстоит работать. Хотя проверять их действия и слова тоже будет не лишним.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня 20 августа 2019 года для Близнецов

Хорошее настроение — залог отлично выполненной работы. Вам необходимо верить в себя, и тогда любая, даже самая сложная, работа окажется вам по силам.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня 20 августа 2019 года для Раков

Нынешний день станет для вас серьезным испытанием на прочность и трудоспособность. Но если вы захотите добиться успеха — у вас все получится.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня 20 августа 2019 года для Львов

Постарайтесь свести время, проведенное на рабочем месте, к необходимому минимуму. Вы сейчас куда нужнее вашим родным, нежели коллегам и партнерам.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня 20 августа 2019 года для Дев

В последнее время вы слишком много тратите, поэтому даже ваших весьма приличных средств может не хватить на действительно важные покупки.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня 20 августа 2019 года для Весов

Очень может быть, что из-за маленькой ошибки вы не сумеете добиться нужного вам результата. Будьте внимательны к деталям, сегодня это важно.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня 20 августа 2019 года для Скорпионов

Не стоит продвигать новые проекты, эти начинания вряд ли будут успешными. У вас есть несколько незавершенных дел, займитесь лучше ими.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня 20 августа 2019 года для Стрельцов

У старшего поколения есть чему поучиться, а сегодня у вас будет возможность в этом убедиться. Несколько изменив их рекомендации вы добьетесь успеха.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня 20 августа 2019 года для Козерогов

Если вас ожидает деловая поездка или командировка — соглашайтесь. Все ваши служебные путешествия завершатся успехом и новыми знакомствами.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня 20 августа 2019 года для Водолеев

Сегодня вы сможете добиться решения давно волнующей вас проблемы. Правда, только одной. Не пытайтесь решить все и сразу — не получится.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня 20 августа 2019 года для Рыб

Из любого дела вы сумеете извлечь выгоду. Положитесь на свой опыт и умение анализировать ситуацию и будьте уверены — у вас все получится.

Напомним, что ранее мы писали о гороскопе на август 2019 для всех знаков зодиака.

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