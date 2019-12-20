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Гороскоп на 20 декабря для всех знаков зодиака: уделите время себе

Астрологический прогноз на 20 декабря для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:47

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 декабря 2019 года, для Овна

У вас прекрасный период в жизни, когда на работе все получается сделать быстро и качественно, дома вас ждут и любят, а самочувствие позволяет горы свернуть. Наслаждайтесь жизнью.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 декабря 2019 года, для Тельца

Отличный день, чтобы заняться своим здоровьем и телом. Выбирайте полезные перекусы и здоровую пищу, пойдите в бассейн, на йогу или в тренажерный зал. Посвятите этот день себе.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 декабря 2019 года, для Близнецов

Можете почувствовать сегодня раздражение со стороны родных и близких. Не стоит ссориться, лучше на время отстраниться. Кроме того, у вас сейчас горячая пора на работе, поэтому не стоит отвлекаться на разногласия и выяснения отношений.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 декабря 2019 года, для Рака

Можете почувствовать сегодня легкое недомогание. Не стоит его игнорировать – лучше возьмите тайм-аут и отдохните. Сделайте то, что вам нравиться и то, что подзарядит вас энергией.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 декабря 2019 года, для Льва

Сегодня вас будут переполнять романтические чувства. Не бойтесь их проявлять: дарите подарки своим возлюбленным, делайте им сюрпризы, говорите о своих чувствах.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 декабря 2019 года, для Девы

Отличный день для семейных встреч. Проведайте родителей, приготовьте ужин и пригласите к себе детей, делайте сюрпризы или хотя бы просто позвоните. Сегодня вы им нужны как никогда.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 декабря 2019 года, для Весов

Сегодня вас может одолеть желание ничего не делать и даже прогулять работу. Не поддавайтесь соблазну, чтобы не злить начальника и не провалить проект. Взбодритесь вашим любимым способом и беритесь за работу.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 декабря 2019 года, для Скорпиона

Сегодня у вас будут происходить перепады настроения, которые могут повлиять и на ваши отношения с любимыми. Старайтесь себя контролировать или хотя бы предупредите окружающих, что вы сегодня в "опасном" настроении.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 декабря 2019 года, для Стрельца

Хороший день для начинаний. Причем это касательно любых сфер деятельности – личных отношений, карьеры, хобби или обучения. Пользуйтесь этими возможностями.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 декабря 2019 года, для Козерога

Если давно планировали отправиться на обучение – сегодня для этого удачный день. Любая полученная информация запомниться и пригодится в будущем.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 декабря 2019 года, для Водолея

Романтические чувства накроют вас сегодня с самого утра. Ваш возлюбленный человек оценит внимание, подарки и слова. Главное – не бойтесь выражать ваши чувства.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 декабря 2019 года, для Рыб

Сегодня отличный день, чтобы расщедриться на подарки для родных и близких. Так вы сделаете приятно не только им, но и себе, получая удовольствие от их эмоций.

Ранее мы сообщали про гороскоп на неделю 15-21 декабря: все знаки зодиака.

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Источник: Сегодня
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