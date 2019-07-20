Гороскоп на 20 июля: все знаки зодиака
Астрологический прогноз на 20 июля для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 20 июля 2019 года, предусматривает, что cегодня вам следует прислушаться только к своей интуиции и действовать так, как считаете нужным. Правда решение придет не сразу.
Этот день нужно провести так, чтоб вы смогли и отдохнуть и встретиться с людьми, которых давно хотели увидеть.
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Гороскоп на сегодня 20 июля 2019 года для Овнов
День будет очень насыщенным, придется приложить усилия, чтобы успеть выполнить все, что вы запланировали, но при этом не забудьте об отдыхе.
Гороскоп на сегодня 20 июля 2019 года для Тельцов
Все трудности – временны, поэтому не стоит зацикливаться на неудачах, лучше подумайте о том, каким образом изменить ситуацию в свою пользу.
Гороскоп на сегодня 20 июля 2019 года для Близнецов
Сегодня вам следует прислушаться только к своей интуиции и действовать так, как считаете нужным. Правда решение придет не сразу.
Гороскоп на сегодня 20 июля 2019 года для Раков
Этот день нужно провести так, чтоб вы смогли и отдохнуть и встретиться с людьми, которых давно хотели увидеть. Все в ваших руках, было бы желание.
Гороскоп на сегодня 20 июля 2019 года для Львов
Не сидите, сложа руки, в надежде на то, что кто-нибудь поможет вам справиться с возникшими трудностями. Помощь не придет — начинайте выкручиваться сами.
Гороскоп на сегодня 20 июля 2019 года для Дев
Пока вы обдумываете идеальный вариант развития событий, конкуренты уже начали действовать, а вы рискуете остаться в стороне и не получить вообще ничего.
Гороскоп на сегодня 20 июля 2019 года для Весов
Сегодня вы можете ни в чем себе не отказывать: ни в развлечениях, ни в разных вкусных блюдах. Порадуйте себе именно тем, чем вам давно хотелось.
Гороскоп на сегодня 20 июля 2019 года для Скорпионов
Не стоит поддаваться на уговоры и выходить из дома. Ваш организм настойчиво требует полного расслабления, дайте ему возможность отдохнуть.
Гороскоп на сегодня 20 июля 2019 года для Стрельцов
Встречи с друзьями подарят вам заряд положительных эмоций. Было бы неплохо воспользоваться выходным и провести день в хорошей компании.
Гороскоп на сегодня 20 июля 2019 года для Козерогов
Не принимайте никаких важных решений, сейчас вы слишком впечатлительны, чтобы мыслить адекватно. Лучше возьмите тайм-аут, отдохните и только потом беритесь за дела.
Гороскоп на сегодня 20 июля 2019 года для Водолеев
Возможно, в этот день вам придется урегулировать некие семейные проблемы. У вас найдется отличное решение для примирения конфликтующих сторон.
Гороскоп на сегодня 20 июля 2019 года для Рыб
Сегодня появится повод для того, чтобы убедиться, что вы справляетесь со своими обязанностями. Но не забывайте, что сегодня выходной и отдых вам необходим.
Напомним, что ранее мы писали о ретроградном Меркурии в июле 2019.
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