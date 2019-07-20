Гороскоп на 20 июля: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 20 июля для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня Фото: pexels.com

Гороскоп на сегодня, 20 июля 2019 года, предусматривает, что cегодня вам следует прислушаться только к своей интуиции и действовать так, как считаете нужным. Правда решение придет не сразу.

Этот день нужно провести так, чтоб вы смогли и отдохнуть и встретиться с людьми, которых давно хотели увидеть.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня 20 июля 2019 года для Овнов

День будет очень насыщенным, придется приложить усилия, чтобы успеть выполнить все, что вы запланировали, но при этом не забудьте об отдыхе.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня 20 июля 2019 года для Тельцов

Все трудности – временны, поэтому не стоит зацикливаться на неудачах, лучше подумайте о том, каким образом изменить ситуацию в свою пользу.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня 20 июля 2019 года для Близнецов

Сегодня вам следует прислушаться только к своей интуиции и действовать так, как считаете нужным. Правда решение придет не сразу.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня 20 июля 2019 года для Раков

Этот день нужно провести так, чтоб вы смогли и отдохнуть и встретиться с людьми, которых давно хотели увидеть. Все в ваших руках, было бы желание.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня 20 июля 2019 года для Львов

Не сидите, сложа руки, в надежде на то, что кто-нибудь поможет вам справиться с возникшими трудностями. Помощь не придет — начинайте выкручиваться сами.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня 20 июля 2019 года для Дев

Пока вы обдумываете идеальный вариант развития событий, конкуренты уже начали действовать, а вы рискуете остаться в стороне и не получить вообще ничего.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня 20 июля 2019 года для Весов

Сегодня вы можете ни в чем себе не отказывать: ни в развлечениях, ни в разных вкусных блюдах. Порадуйте себе именно тем, чем вам давно хотелось.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня 20 июля 2019 года для Скорпионов

Не стоит поддаваться на уговоры и выходить из дома. Ваш организм настойчиво требует полного расслабления, дайте ему возможность отдохнуть.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня 20 июля 2019 года для Стрельцов

Встречи с друзьями подарят вам заряд положительных эмоций. Было бы неплохо воспользоваться выходным и провести день в хорошей компании.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня 20 июля 2019 года для Козерогов

Не принимайте никаких важных решений, сейчас вы слишком впечатлительны, чтобы мыслить адекватно. Лучше возьмите тайм-аут, отдохните и только потом беритесь за дела.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня 20 июля 2019 года для Водолеев

Возможно, в этот день вам придется урегулировать некие семейные проблемы. У вас найдется отличное решение для примирения конфликтующих сторон.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня 20 июля 2019 года для Рыб

Сегодня появится повод для того, чтобы убедиться, что вы справляетесь со своими обязанностями. Но не забывайте, что сегодня выходной и отдых вам необходим.

Напомним, что ранее мы писали о ретроградном Меркурии в июле 2019.

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