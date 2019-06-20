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Гороскоп на 20 июня: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 20 июня для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 05:01
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: pexels.com

Гороскоп на сегодня, 20 июня 2019 года, предусматривает, что нужно постараться не вляпаться в интриги.  Если у вас есть оригинальная идея, но она выглядит слишком смелой, самое время ее реализовать. Убедитесь в том, что вы довели начатое до конца. Только после этого, если останутся силы и время, можете приступать к новому проекту. 

Также дайте людям шанс раскрыться и показать себя.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня 20 июня 2019 года для Овнов

Сегодня велик риск быть втянутым в дебаты между коллегами. Вы сумеете таким образом уладить конфликт, что все останутся довольны, и вы, в том числе.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня 20 июня 2019 года для Тельцов

Нынче вашей эффективной работе будет мешать незнакомая техника. Не паникуйте, а спокойно разберитесь с новинкой — и поймете, насколько она хороша.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня 20 июня 2019 года для Близнецов

По независящим от вас обстоятельствам выполнить свои служебные обязанности в полном объеме вы не сможете. Займитесь пока решением личных дел.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня 20 июня 2019 года для Раков

В этот день вас ждет небольшой объем работы, но ее никак нельзя оставить на будущее. Не успеете с ней справиться — неприятностей не избежать.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня 20 июня 2019 года для Львов

Постарайтесь не вляпаться в интригу — сами вы никакого профита с этого не получите, зато головная боль и прочие неприятности гарантированы.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня 20 июня 2019 года для Дев

Если у вас есть хоть малейшая возможность проверить, верен ли тот важный шаг, который вы собираетесь предпринять, не упускайте ее.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня 20 июня 2019 года для Весов

Нынче судьба решила вознаградить вас за качественно выполненную работу. Ожидайте приятных новостей, особенно материального характера.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня 20 июня 2019 года для Скорпионов

Сегодня любой шорох будет мешать вам сосредоточиться на рабочем процессе. Постарайтесь по возможности исключить шум хотя бы с помощью наушников.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня 20 июня 2019 года для Стрельцов

Дайте людям шанс раскрыться и показать себя. Ведь вы судите с высоты своего опыта и не учитываете, что не все могут то, что вам так легко дается.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня 20 июня 2019 года для Козерогов

Сегодня вы окажетесь перед выбором: продолжать ли неотступно следовать принципам или обзавестись полезными связями. Выбор за вами.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня 20 июня 2019 года для Водолеев

Нынче самое удачное время для авантюрных действий. Если у вас есть оригинальная идея, но она выглядит слишком смелой, самое время ее реализовать.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня 20 июня 2019 года для Рыб

Убедитесь в том, что вы довели начатое до конца. Только после этого, если останутся силы и время, можете приступать к новому проекту.

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Источник: Сегодня
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