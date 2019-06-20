Гороскоп на 20 июня: все знаки зодиака
Астрологический прогноз на 20 июня для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 20 июня 2019 года, предусматривает, что нужно постараться не вляпаться в интриги. Если у вас есть оригинальная идея, но она выглядит слишком смелой, самое время ее реализовать. Убедитесь в том, что вы довели начатое до конца. Только после этого, если останутся силы и время, можете приступать к новому проекту.
Также дайте людям шанс раскрыться и показать себя.
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Гороскоп на сегодня 20 июня 2019 года для Овнов
Сегодня велик риск быть втянутым в дебаты между коллегами. Вы сумеете таким образом уладить конфликт, что все останутся довольны, и вы, в том числе.
Гороскоп на сегодня 20 июня 2019 года для Тельцов
Нынче вашей эффективной работе будет мешать незнакомая техника. Не паникуйте, а спокойно разберитесь с новинкой — и поймете, насколько она хороша.
Гороскоп на сегодня 20 июня 2019 года для Близнецов
По независящим от вас обстоятельствам выполнить свои служебные обязанности в полном объеме вы не сможете. Займитесь пока решением личных дел.
Гороскоп на сегодня 20 июня 2019 года для Раков
В этот день вас ждет небольшой объем работы, но ее никак нельзя оставить на будущее. Не успеете с ней справиться — неприятностей не избежать.
Гороскоп на сегодня 20 июня 2019 года для Львов
Постарайтесь не вляпаться в интригу — сами вы никакого профита с этого не получите, зато головная боль и прочие неприятности гарантированы.
Гороскоп на сегодня 20 июня 2019 года для Дев
Если у вас есть хоть малейшая возможность проверить, верен ли тот важный шаг, который вы собираетесь предпринять, не упускайте ее.
Гороскоп на сегодня 20 июня 2019 года для Весов
Нынче судьба решила вознаградить вас за качественно выполненную работу. Ожидайте приятных новостей, особенно материального характера.
Гороскоп на сегодня 20 июня 2019 года для Скорпионов
Сегодня любой шорох будет мешать вам сосредоточиться на рабочем процессе. Постарайтесь по возможности исключить шум хотя бы с помощью наушников.
Гороскоп на сегодня 20 июня 2019 года для Стрельцов
Дайте людям шанс раскрыться и показать себя. Ведь вы судите с высоты своего опыта и не учитываете, что не все могут то, что вам так легко дается.
Гороскоп на сегодня 20 июня 2019 года для Козерогов
Сегодня вы окажетесь перед выбором: продолжать ли неотступно следовать принципам или обзавестись полезными связями. Выбор за вами.
Гороскоп на сегодня 20 июня 2019 года для Водолеев
Нынче самое удачное время для авантюрных действий. Если у вас есть оригинальная идея, но она выглядит слишком смелой, самое время ее реализовать.
Гороскоп на сегодня 20 июня 2019 года для Рыб
Убедитесь в том, что вы довели начатое до конца. Только после этого, если останутся силы и время, можете приступать к новому проекту.
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