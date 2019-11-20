Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на 20 ноября для всех знаков зодиака: проведите день правильно

Астрологический прогноз на 20 ноября для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:23
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Pexels

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 20 ноября 2019 года, для Овна

Отличный день, чтобы заняться своим здоровьем и перейти на здоровую пищу. Занятия спортом помогут не только подтянуть тело, а и снять стресс. Отказ от плохих привычек будет вам даваться сегодня легче.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня, 20 ноября 2019 года, для Тельца

Сегодня от вас может понадобиться проявить педагогические способности. Не отталкивайте своего "ученика" и запаситесь терпением. Для вас это будет полезный опыт.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 20 ноября 2019 года, для Близнецов

Благоприятный день для семейных и душевных встреч. Не устраивайте шумную вечеринку, просто посидите и поговорите с теми, кто вам приятен. Это восполнит вашу внутреннюю пустоту.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 20 ноября 2019 года, для Рака

Хороший день, чтобы заняться домашними делами. Уборка, готовка и глажка будут даваться вам сегодня легко, поэтому закатывайте рукава и полный перед к чистоте и порядку.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 20 ноября 2019 года, для Льва

Будьте сегодня на чеку – близкий человек может строить козни вокруг вас, а вы даже не заметите этого. Поэтому не доверяйте сегодня ваши желания и планы никому.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня, 20 ноября 2019 года, для Девы

Позаботьтесь сегодня о себе – сделайте то, что любите и то, что будет полезно. Хорошая книга, бокал вина и приглушенный свет настольной лампы могут стать для вас лучшими друзьями на вечер.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 20 ноября 2019 года, для Весов

Уделите сегодня больше времени своему любимому человеку. Так сможете не только укрепить свои отношения, но и вспомнить, как вам хорошо может быть вместе, если отключить все соцсети, мессенджеры, почты и просто насладиться компанией друг друга.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 20 ноября 2019 года, для Скорпиона

Можете получить интересное и выгодной предложение по работе. Поэтому постарайтесь не просто отсиживаться в офисе, а проявлять активность, общайтесь с начальством, знакомьтесь с новыми коллегами. Будьте в теме того, что происходит вокруг вас.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 20 ноября 2019 года, для Стрельца

Шумная компания и толпа незнакомых людей – то, от чего вам следует держаться подальше, если вы хотите отдохнуть и расслабиться. Лучше отправляйтесь за город и проведите день наедине с природой. Или хотя бы прогуляйтесь в ближайшем парке.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 20 ноября 2019 года, для Козерога

Отличный день, чтобы провести его с друзьями и людьми, которые разделяют ваши увлечения и вкусы. Делитесь своим мнением, показывайте эмоции и проявляйте чувства – сегодняшний день для этого подходит лучше других.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 20 ноября 2019 года, для Водолея

Рабочие и финансовые вопросы будут решаться легко и просто. Сможете хорошо самоутвердиться и решить давно назревшую проблему. Вам все под силу – воспользуйтесь этим сегодня.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 20 ноября 2019 года, для Рыб

Хороший день, чтобы провести его со своими возлюбленными. Планируйте, мечтайте, любите и наслаждайтесь друг другом. Душевный день, который точно перерастет в приятный романтичный вечер.

Тем временем мы сообщали уже про гороскоп на ноябрь 2019 для всех знаков зодиака.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Гороскоп на 2020 год для знака Телец: вас ждет карьерный взлет Гороскоп на 2020 год для знака Овен: многие желания исполнятся Гороскоп на неделю 17—23 ноября: все знаки зодиака
астрология знаки зодиака гороскоп на сегодня
Реклама

Новости партнеров

Как лепить вареники красиво
Как лепить вареники красиво
"Кощей!": Алла Пугачева отличилась несуразным фото
«За воздух держится»: Соседов нелестно отозвался о Пугачевой
«За воздух держится»: Соседов нелестно отозвался о Пугачевой
Лимонная вода для укрепления иммунитета и нервной системы
Лимонная вода для укрепления иммунитета и нервной системы
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 15:17Travel

Прежних цен больше не будет: в Турции сделали заявление для туристов

Вчера, 15:00Wellness

Сильная магнитная буря придет на Землю в ближайшие дни

Вчера, 13:25Fun

19 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 09:14Fun

Мужчина наотрез отказался лететь с соседкой в самолете: фото девушки

18 ноябряШоу-бизнес

Новая жертва: 49-летняя Наоми Кэмпбелл снова влюбилась

18 ноябряFood

Пирог "Зебра": рецепт на кефире в духовке

18 ноябряШоу-бизнес

Сын Тины Кароль попросил у звездной мамы необычный подарок: подробности

18 ноябряШоу-бизнес

Больше не тайна: экс-супруг Жанны Фриске впервые поделился совместным фото с невестой

18 ноябряТехно

Tesla проехала полмиллиона километров: что у нее сломалось

18 ноябряТехно

Microsoft серьезно "порежет" Windows 10: что удалят

18 ноябряFood

Новый год 2020: что нельзя ставить на стол в год Крысы

18 ноябряШоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": кто покинул проект в полуфинале

17 ноябряАфиша

В Великобритании погибла актриса Джейн Хейуорд

17 ноябряШоу-бизнес

Певец Влад Дарвин женился: первые фото необычной свадьбы

17 ноябряFun

День студента 2019: поздравления, прикольные картинки и открытки

17 ноябряFun

День студента 2019 в Украине: история праздника

Новости партнеров

«Уничтожил мою жизнь»: Катя Лель 8 лет крутила роман с женатым
«Уничтожил мою жизнь»: Катя Лель 8 лет крутила роман с женатым
Пошаговый рецепт приготовления немецкого салата с сельдью
Пошаговый рецепт приготовления немецкого салата с сельдью
Два козыря этой небольшой, но стильной квартиры
Два козыря этой небольшой, но стильной квартиры
Светлаков рассказал, как узбеки пытались закрыть его ресторан
Светлаков рассказал, как узбеки пытались закрыть его ресторан
В день выписки жены из роддома Ульянов был занят с Судзиловской
В день выписки жены из роддома Ульянов был занят с Судзиловской
Бочкарева после скандала с наркотиками прояснила ситуацию
Бочкарева после скандала с наркотиками прояснила ситуацию
Новые подробности лечения Заворотнюк
Новые подробности лечения Заворотнюк
Владимир Симонов бросил вторую жену ради студентки-второкурсницы
Владимир Симонов бросил вторую жену ради студентки-второкурсницы