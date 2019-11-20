Гороскоп на 20 ноября для всех знаков зодиака: проведите день правильно

Астрологический прогноз на 20 ноября для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня Фото: Pexels

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 20 ноября 2019 года, для Овна

Отличный день, чтобы заняться своим здоровьем и перейти на здоровую пищу. Занятия спортом помогут не только подтянуть тело, а и снять стресс. Отказ от плохих привычек будет вам даваться сегодня легче.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня, 20 ноября 2019 года, для Тельца

Сегодня от вас может понадобиться проявить педагогические способности. Не отталкивайте своего "ученика" и запаситесь терпением. Для вас это будет полезный опыт.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 20 ноября 2019 года, для Близнецов

Благоприятный день для семейных и душевных встреч. Не устраивайте шумную вечеринку, просто посидите и поговорите с теми, кто вам приятен. Это восполнит вашу внутреннюю пустоту.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 20 ноября 2019 года, для Рака

Хороший день, чтобы заняться домашними делами. Уборка, готовка и глажка будут даваться вам сегодня легко, поэтому закатывайте рукава и полный перед к чистоте и порядку.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 20 ноября 2019 года, для Льва

Будьте сегодня на чеку – близкий человек может строить козни вокруг вас, а вы даже не заметите этого. Поэтому не доверяйте сегодня ваши желания и планы никому.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня, 20 ноября 2019 года, для Девы

Позаботьтесь сегодня о себе – сделайте то, что любите и то, что будет полезно. Хорошая книга, бокал вина и приглушенный свет настольной лампы могут стать для вас лучшими друзьями на вечер.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 20 ноября 2019 года, для Весов

Уделите сегодня больше времени своему любимому человеку. Так сможете не только укрепить свои отношения, но и вспомнить, как вам хорошо может быть вместе, если отключить все соцсети, мессенджеры, почты и просто насладиться компанией друг друга.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 20 ноября 2019 года, для Скорпиона

Можете получить интересное и выгодной предложение по работе. Поэтому постарайтесь не просто отсиживаться в офисе, а проявлять активность, общайтесь с начальством, знакомьтесь с новыми коллегами. Будьте в теме того, что происходит вокруг вас.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 20 ноября 2019 года, для Стрельца

Шумная компания и толпа незнакомых людей – то, от чего вам следует держаться подальше, если вы хотите отдохнуть и расслабиться. Лучше отправляйтесь за город и проведите день наедине с природой. Или хотя бы прогуляйтесь в ближайшем парке.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 20 ноября 2019 года, для Козерога

Отличный день, чтобы провести его с друзьями и людьми, которые разделяют ваши увлечения и вкусы. Делитесь своим мнением, показывайте эмоции и проявляйте чувства – сегодняшний день для этого подходит лучше других.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 20 ноября 2019 года, для Водолея

Рабочие и финансовые вопросы будут решаться легко и просто. Сможете хорошо самоутвердиться и решить давно назревшую проблему. Вам все под силу – воспользуйтесь этим сегодня.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 20 ноября 2019 года, для Рыб

Хороший день, чтобы провести его со своими возлюбленными. Планируйте, мечтайте, любите и наслаждайтесь друг другом. Душевный день, который точно перерастет в приятный романтичный вечер.

Тем временем мы сообщали уже про гороскоп на ноябрь 2019 для всех знаков зодиака.

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